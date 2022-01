Avokati i mbështetësve të Bashës: Në selinë e PD s’u gjet asnjë send i kundraligjshëm

Indrit Sefa, avokati i mbështetësve të Kryetarit të PD-së Lulzim Basha deklaroi sot para gjykatës së Tiranës, se për 11 personat e ndaluar më 8 janar, si përkrahës të selisë blu, prokuroria pranoi se nuk kishte prova.





Ai tha për mediat se anëtarët dhe drejtuesit demokratë ishin në një sulm të egër nga protestues që me mjete të dhunshme kërkonin të hynin në seli.

Mes të tjerash ai tha se në selinë e PD-së nuk u gjet asnjë send i kundraligjshëm, ndërsa shtoi se të vetmet prova materiale që u morën janë fikëset e zjarrit.

“Prokuroria në kërkesën drejtuar gjykatës, flet qartë. Këta persona kanë qenë pjesë e protestës. Shikoni veprën penale për të cilën hetohen, s’kanë lidhje me ata që janë brenda. Këta persona nuk kanë hyrë në brendësi të PD. 11 personat që kanë qenë të ndaluar dhe jo arrestuar, që kanë qenë pjesë e protestës, janë paraqitur vërtetimet që të tregojnë funksionet e tyre në PD. Për çdo person të mbrojtur nga ana jonë ka procedura përkatëse. Personi që ka bërë kallëzimin në komisariat është i mirëpritur të nxjerrë emra. Prokuroria nuk ngriti një pretendim të tillë. Prokuroria pranoi që për 11 të ndaluarit nuk kishte provë. Aty u tha se ka një raport policor se kanë gjuajtur me ujë. Qëndrimi i PD është; anëtarët dhe drejtuesit e PD ishin në një sulm të egër nga protestues që me mjete të dhunshme kërkonin të hynin në seli.”, tha ai.