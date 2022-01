Detaje nga mbledhja e Kolegjit të Kryetarëve të PD/ Drejtuesit e degëve i kërkojnë Lulzim Bashës të dalë në terren

Detaje kanë dalë nga mbledhja e Kolegjit të Kryetarëve që po mbahet në selinë blu. Gazetari Osman Stafa bën me dije disa nga Kryetaret e degeve te Partise Demokratike i kerkojne Lulzim Bashes te dale ne terren dhe te takoje demokratet.





Sipas burimeve nga mbledhja, kryetaret e degeve kane kerkuar qe te gjithe te dalin ne terren per te komunikuar me strukturat perfshire edhe kryetarin, e sipas tyre nuk duhet te rrihet me neper zyra. Kete kerkese disa prej kryetareve te degeve e kane bere per Kryetarin, nenkryetaret, Sekretarin, Kryesine, deputetet. Kryetaret e degeve thone se eshte domosdoshmeri per situaten ne te cilen ndodhet PD, te dilet ne terren.

Sipas burimeve kerkeses se disa prej kryetareve te degeve te PD-se per te dale ne terren, kryetari i PD, Lulzim Basha, i eshte pergjigjur pozitivisht, per te dale e per te takuar strukturen.