Protesta e 8 Janarit/ Berisha, Basha, Bardhi dhe Noka japin ‘llogari’ para Prokurorisë (Detajet)

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me hetimet e deritanishme nga ana e prokurorisë së Tiranës, për protestën e 8 janarit që u mbajt para selisë së PD-së. Në një lidhje telefonike për ‘News24’ gazetarja Klodiana Lala pohoi se i pari që do të merret në pyetje për të dhënë sqarimet e tij si person që ka dijeni për ngjarjet, duke iu shërbyer hetimeve, është ish-kryeministri Sali Berisha. Sipas Lalës, Berisha është ftuar që të paraqitet pranë organit të akuzës në orës 11:00, ku do të merret në pyetje nga prokurori i çështjes, Elio Mazrekut, që ka kryer të gjitha hetimet në selinë e PD-së.





Burime zyrtare bënë me dije se kryedemorkati Basha është thirrur në prokurori një ditë më vonë se Berisha, si person që ka dijeni për rrethanat e hetimit dhe për atë çka ka ndodhur brenda selisë së PD-së. Ai është ftuar që të shkojë në prokurori në orën 12:00.

Ndërkohë, deputeti Flamur Noka, që po hetohet në gjendje të lirë pasi ishte ai që njoftoi zyrtarisht policinë se në 8 janar do të mbahej një protestë para selisë së PD-së. Noka do të pyetet nga Mazreku për mënyrën se si do të organizohet protesta dhe nëse kishte dijeni për skenarët e dhunës që ndodhën.

Lala tha se një rol në hetim ka edhe dëshmia e sekretarit të Përgjithshëm të PD-së, Gazment Bardhi, i cili po hetohet në gjendje të lirë për veprën penale të mbajtjes pa leje të lëndëve të papërcaktuara. Bardhi do të japë shpjegime në orën 11:00 për gjithçka ka ndodhur brenda dyerve të selisë blu. Mes të tjerash gazetarja Lala tha se duhet të sqarohet se çfarë ishte lënda që u përdor ndaj protestuesve. Kujtojmë se i vetmi që është shprehur i hapur publikisht për t’iu përgjigjur thirrjes së prokurorisë për të dëshmuar ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha.