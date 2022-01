“Berisha të ndalë gjuhën antikombëtare dhe të përçarjes”/ Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD: Ky është fundi politik i tij

Anëtari i Këshillit Kombëtar, Vehap Kola ka reaguar ashpër lidhur me etiketimin nga ana e ish-kryeministrit Sali Berisha e shqiptarëve të Maqedonisë dhe Kosovës me emra organizatash terroriste. Me një posti në Tëitter, Kola shkruan se për hallin e tij Sali Berisha është gati të hedhë akuza nga më mizoret, të kërcënojë e dhunojë këdo.





Ai shton se ky është fundi politik i një njeriu që i është errur gjykimi dhe bën gjithçka për interesin e tij personal.

“Sali Berisha duhet të ndalë menjëherë gjuhën e përçarjes antikombëtare dhe etiketimin e shqiptarëve të Maqedonisë dhe Kosovës me emra organizatash terroriste. Për hallin e tij Sali Berisha është gati të hedhë akuza nga më mizoret, të kërcënojë e dhunojë këdo. Ky është fundi politik i një njeriu që i është errur gjykimi dhe bën gjithçka për interesin e tij personal.”- shkruan ai.