Dhuna në protestën para PD-së, Berisha i përpiktë, mbërrin në Prokurori para orarit. Çfarë pritet të ndodhë

Ashtu siç u paralajmërua dje, ish-kryeministri Sali Berisha është paraqitur sot në Prokurorinë e Tiranës, ku do të japë shpjegime në lidhje me protestën që u zhvillua më 8 janar në selinë e PD-së.

Protesta në fjalë u shoqërua me episode dhunë, ku përkrahës të Berishës tentuan të futeshin në seli, ndërsa hapën me dhunë disa dyer dhe thyen xhamat e dritareve të katit të parë dhe të dytë. Ish-kryeministri Berisha është treguar i përpiktë me orarin e tij, madje ka mbërritur pak minuta para orës 11:00, orar kur ishte thirrur që të paraqitej në organin e akuzës. I shoqëruar nga avokati i tij, Ledio Nuraj, pasi ka dalë nga makina duke përshëndetur me dy gishta, ka hyrë brenda ambienteve të prokurorisë.

Për incidentet u arrestuan 34 persona, të cilët u liruan dje nga gjykata.





Nga ana tjetër, përkrahës të Bashës, iu përgjigjën protestuesve duke hedhur një lëndë, ende e papërcaktuar. Mësohet se Berisha, do të merret në pyetje si person që ka dijeni për rrethanat e hetimit dhe për atë çka ka ndodhur jashtë selisë së PD-së, nga prokurori i çështjes, Elio Mazrekut, që ka kryer të gjitha hetimet në selinë e PD-së. Po ashtu, sot në pyetje ne orën 12:00 do të merret edhe deputeti i PD-së, Flamur Noka, që po hetohet në gjendje të lirë, pasi ishte ai që njoftoi zyrtarisht policinë se në 8 janar do të mbahej një protestë para selisë së PD-së.

Noka do të pyetet nga Mazreku për mënyrën se si do të organizohet protesta dhe nëse kishte dijeni për skenarët e dhunës që ndodhën. Kujtojmë se i vetmi që është shprehur i hapur publikisht për t’iu përgjigjur thirrjes së prokurorisë për të dëshmuar ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha.