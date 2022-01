Mediat greke shkruajnë për vizitën e presidentit turk në Shqipëri: Marrëveshje mes Tiranës dhe Ankarasë për dëbimin e gylenistëve

Presidenti turk, Rexhep Taip Erdogan pritet të vijë në një vizitë zyrtare në Shqipëri të hënën e 17 janarit.





Kjo vizitë, do të bëhet në kuadër të inspektimit të zonave të rindërtuara me financimin nga presidenti turk. Por, mediat greke, e kanë trajtuar në një mënyrë tjetër këtë vizitë. Sipas tyre, takimi mes dy liderëve, atij shqiptar dhe atij turk, bëhet edhe për shkak të marrëdhënieve shumë të mirë që ata kanë së bashku.

Madje media përmend edhe ndihmën që kryeministri Rama i ka dhënë Erdogan për gjetjen dhe persekutimin e personave të lidhur me Fethullah Gulen, një nga kritikët më të mëdhenj të qeverisë. Po ashtu, media përmend faktin që në Shqipëri operojnë më shumë se 600 kompani turke. Në një pjesë të shkrimit, ata përmendin fjalët.

Shkrimi nga media greke:

Turqia është një nga vendet e pakta që përdor bamirësi dhe ndihma humanitare për të shtrirë ndikimin e saj në vende të tjera, pavarësisht faktit se njerëzit në shtëpi vuajnë nga varfëria, mungesa e vendeve të punës, rritja e inflacionit dhe qeverisja gjithnjë e më autoritare.

Sipas informacioneve të publikuara në një artikull në Daily Sabah, një gazetë pro-qeveritare, Turqia ka ofruar ndihmë për më shumë se 14 organizata ndërkombëtare që punojnë për të zbutur pandeminë. Përveç kësaj, ajo ka ofruar ndihmë në forma të ndryshme në më shumë se 131 vende, nga Senegali në Norvegji dhe Mal të Zi, Spanjë dhe Kinë.

Ndihma ishte e ndryshme, duke përfshirë respiratorë, pajisje PPE, komplete diagnostikuese për COVID, para, madje edhe spitale plotësisht të pajisura dhe funksionale.

Por nuk u ndal me kaq. Turqia gjithashtu ka vaksinuar në rreth 20 vende, duke përfshirë pjesën më të madhe të Ballkanit Perëndimor dhe disa vende afrikane. Vendi po zhvillon tani vaksinën e vet, Turkovac, e cila ka të ngjarë të promovohet për ata që nuk kanë arritur të marrin vaksinat perëndimore.

Marrëdhënia mes Ankarasë dhe Tiranës është aq e ngushtë sa disa e quajnë presidentin Rexhep Tajip Erdogan si Sulltan dhe kryeministrin shqiptar Edi Rama si Pasha, një referencë për ditët kur Shqipëria ishte pjesë e Perandorisë Osmane.

Por sa është kostoja?

Në një fjalim në Parlamentin Evropian në maj 2020, eurodeputetja franceze Julie Lechanteux tha se

Turqia “përfitoi nga kriza COVID-19 për t’u dukur më efektive dhe e bashkuar ndaj vendeve të Ballkanit me një diplomaci të ndihmës mjekësore që synon të përmirësojë imazhin e saj”. ish territoret e Perandorisë Osmane dhe të rrisë ndikimin e saj në rajon”.

Ai vazhdoi duke thënë se operacioni dukej se ishte pjesë e një strategjie politike që “bie ndesh hapur me interesat evropiane”. Pyetja përfundoi me pyetjen: “Duke qenë se Turqia është ende një kandidate zyrtare për anëtarësim në BE, cili është qëndrimi i Komisionit për ndikimin turk në Ballkan?”.

Komisioneri i Zgjerimit të BE-së Oliver Varhelyi u përgjigj shpejt, duke vënë në dukje se “forcimi i bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë midis vendeve të BE-së, partnerëve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë është një element i rëndësishëm i stabilitetit në kontinentin evropian”.

Serbia, me mbështetjen e Moskës, Rusisë, Kinës dhe Turqisë, ka përdorur të gjitha llojet e diplomacisë, përfshirë infrastrukturën, financat, tregtinë, mjekësinë dhe ndërmjetësimin, për të mbushur boshllëkun e lënë nga BE-ja.

Disa thonë se Erdogan po ëndërron të bëhet një ndërmjetës i pushtetit rajonal, kryesisht për shkak të përfshirjes së tij dhe lidhjeve të ngushta me liderët në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje-Hercegovinë.

Muajt e fundit ai është takuar me Milorad Dodik, Zoran Milanovic, Edi Ramën, madje edhe me Aleksandër Vuçiçin.

Madje, Ankaraja ka njoftuar se do të bëjë presion për pavarësinë e Kosovës duke nënshkruar marrëveshje sekrete për dëbimin e të dyshuarve “gylenistë” nga vendi dhe Shqipëria fqinje.