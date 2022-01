Omicron apo grip? Alimehmeti: Variant i lehtë, trajtimi i mjekut dhe gjyshes është i njëjtë

Mjeku epidemiolog Ilir Alimehmeti është shprehur kundër masave drastike për Covid-19 pasi sipas tij kurbën e infektimeve nuk e ndal dot. I ftuar në emisionin “Frontline”, Alimehmeti duke marrë rastet e Suedisë, Anglisë të cilat nuk u izoluan u shpreh se duhen parë evidencat pasi Omicron është variant i lehtë dhe një infektim i mjëparshëm funksionon.





Alimehmeti foli edhe ngatërrimin e Covid me gripin në këtë sezon dimri duke thënë se mund të përdoret edhe PCR por trajtimi nga mjeku apo nga gjyshja do të kishte qenë i njëjtë, pusho, rrinë shtëpi, ngrohtë dhe merr veten.

“Po të shikoni Anglinë ajo nuk ka marrë masa shumë shtrënguese, nuk e ka me detyrim vaksinimin për të miturit dhe nuk e ka këshilluar atë. Kur shikon se ke diçka aqë nuk ke ccfarë t’i bësh do të rrisësh sa më shumë vaksinimin sepse kurbën e infektimit nuk e ndal dot. Nuk ndalet me masa drakoniane, as izolim. Edhe prania e Johnson në atë festë nuk ka qenë e rastësishme, por ka dashur të japë një mesazh. Anglia sot i ka rastet në zbritje, spitalet nuk kanë qenë të mbingarkuara. Duhet të bazohemi mbi evidenca. Omicron është variant i butë dhe imuniteti nga një infektim i mjëparshëm funksionon.

Flurona, sa është i prekshëm nga qytetarët?

“Flurona është një emër i trilluar. Teknika PCR përdoret për ccdo lloj virusi. Trajtimi nga mjeku apo nga gjyshja do të kishte qenë i njëjtë, pusho, rrinë shtëpi, ngrohtë dhe merr veten. Kur ne themi lehtë nuk do të thotë që pacienti nuk ka asgjë, por kjo nuk quhet rëndë. Është si sëmundje që kemi kaluar dhe s’ka pse të bëhet tragjedi. Besoj se jemi tek xhiroja e fundit e maratonës së Covid dhe ky dimër do jetë i fundit si ky.

Falsifikimi i testeve

“Nuk mund ta thotë askush se nuk ka bërë askush një studim. Po të shikoni numrin e administratës tonë ka diçka që nuk shkon. Kaq shumë veta na kishin mbetur? Një pasaportë fiktive vaksinimi është akt kriminal. E kemi parë të ndodhë kudo ku vendosen detyrime. Franca deklaroi se kishin kapur 180 pasaporta flasë. Duhet bërë thirrje mos bëhet kjo gjë