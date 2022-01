Rritja e rasteve me COVID/ Komiteti i Ekspertëve nuk ndryshon masat

Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur të mos ndryshojë masat kundër koronavirusit në vendin tonë.





Në mbledhjen e sotme të Komitetit, zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, tha se shifrat e larta të infektimeve, që ditët e fundit kanë arritur nivel rekord nga varianti Omicron, nuk duhen parë me frikë, por me një shtim të vëmendjes dhe kujdesit ndaj respektimit të masave.

“Treguesit flasin për një tjetër valë. Shifrat nuk duhen parë me frikë, por me një shtim më të madh të vëmendjes dhe kujdesit. Komiteti mendon se niveli i masave mbrojtëse që kemi sot është në përputhje me situatën epidemiologjike”, tha Rakacolli.