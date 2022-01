COVID-19 në Itali, rriten infektimet, regjistrohen 360 viktima gjatë 24 orëve të fundit

Italia ka regjistruar gjatë 24 orëve të fundit 186.253 persona të infektuar me COVID-19.





Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë, bën me dije, se nuk e kanë fituar betejën me COVID-in 360 qytetarë. Sipas raportit, numri i personave që ndodhen në kujdesin intensive janë rritur me 11 më shumë se një ditë më parë dhe po ashtu, edhe të shtruarit në spital, në pavijonet e zakonshme janë shtuar.

Në terapi intensive janë 1679 pacientë. Pranimet ditore janë 136 (dje 156). Të shtruarit me simptoma në pavijonet e zakonshme janë 18019, pra 371 më shumë se në 24 orët e fundit. Rezultatet aktuale pozitive janë 2,398,828, 75,310 më shumë se dje.