Nga dëshmia e Bashës në prokurori te propozimi i Metës për ballafaqim me vota mes palëve, VOA analizon situatën politike në vend

Në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, dha sot dëshmitë e tij në prokurori, ku po vazhdojnë hetimet për ngjarjet e dhunshme të fundjavës. Zoti Basha tha se më 8 janar u shmang gjakderdhja dhe e nxiti drejtësinë që të ndriçojë ngjarjet sa më parë. Po sot, Presidenti Ilir Meta deklaroi se, jo dhuna, por ballafaqimi me vota midis palëve në Partinë Demokratike është zgjidhja e problemit në partinë më të madhe opozitare. Një ditë më parë prokurorët morën në pyetje organizatorin e protestës, ish kryeministrin Sali Berisha. Dy drejtuesit kryesorë të Partisë Demokratike dhanë sot dëshmitë e tyre në prokurorinë e Tiranës për ngjarjet e dhunshme të fundjavës së kaluar pranë selisë qendrore të opoziztës.

Më herët sekretari i përgjithshëm, Gazmend Bardhi, dhe pastaj kryetari i Partisë Lulzim Basha, iu përgjigjën hetuesve për afro 2 orë secili rreth detajeve që ata dinin mbi ngjarjet e 8 janarit. Kryetari Basha tha para shtypit se “Partia Demokratike ishin në qendër të një sulmi barbar, ku për fat të mirë u shmang gjakderdhja, që y synua nga organizatorët e protestës”. Zoti Basha ka kërkuar hetimin e plotë dhe të gjithanshëm të ngjarjeve të dhunshme dhe përgjegjësitë për secilin person pjesëmarrës dhe protagonist.

Ai tha se ish “kryeministri Sali Berisha nuk ia arriti dot të imponohej me anë të dhunës, sepse u braktis nga demokratët”. “8 janari është një tjetër ndarje me të kaluarën dhe me tranzicionin e pafund, ku e mbajtën peng vendin një pakicë politikanësh për qëllime personale”, tha zoti Basha. Presidenti Ilir Meta deklaroi sot para shtypit se “përdorimi i forcës si ndaj dyerve e dritareve ashtu edhe ndaj protestuesve dhe qytetarëve, është i papranueshëm dhe i dënueshëm”.

Zoti Meta publikoi disa mesazhe me deputetin Belind Këlliçi, përkrahës i ish kryeministrit Berisha, përmes të cilit presidenti ishte përpjekur drejtpërdrejt të ndikonte ndaj protestuesve për të shmangur aktet e dhunës. Zoti Meta dënoi dhunën, sipas tij, të ushtruar nga të dyja anët, të cilën e ilustroi me foto të zmadhuara nga protesta.

“Mjetet fizike dhe policeske nuk mund të jenë zgjidhje për asnjërën palë, por vetëm ballafaqimi politik përmes votës së lirë”, – tha ai, ndërsa theksoi se “ngjarjet u shkaktuan prej refuzimit për t’u ballafaquar me votë të lirë dhe mjete demokratike mes dy palëve në PD”.

Ndërkohë Partia Demokratike reagoi ndaj komenteve të zotit Meta, i cili sipas deklaratës së opozitës, nuk fshehu aleancën me Sali Berishën kundër Partisë Demokratike dhe rolin e tij aktiv në sulmin ndaj selisë qendrore të saj.

PD theksoi se ndërhyrja e sotme e presidentit vërtetoi praninë trekëndëshit të Bermudës Berisha – Rama – Meta.

“Sali Berisha dhe Ilir Meta janë në një aleancë për të shkatërruar Partinë Demokratike, vetëm për faktin se ajo nuk bëhet bunker ku strehohen ata që kanë halle personale” – deklaroi Partia Demokratike.

Zv/Ndihmës Sekretari i Shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar dënoi dhunën e fundjavës së kaluar në Partinë Demokratike dhe tha se ajo nuk mund të jetë mjet për marrjen nën kontroll të një partie politike.

Në një intervistë për Zërin e Amerikës zoti Escobar u bëri thirrje autoriteteve të ndjekin penalisht çdo person që është i përfshirë në dhunë politike.

Prokuroria e Tiranës mori dje në pyetje organizatorin e protestës së 8 janarit, ish kryeministrin Sali Berisha, mbi ngjarjet e dhunshme në selinë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha iu përgjigj për më shumë se dy orë prokurorëve të kryeqytetit, të cilët po hetojnë dhunën, që shpërtheu gjatë protestës së organizuar prej tij fundjavën e kaluar në selinë e Partisë Demokratike.

Prokuroria nisi menjëherë hetimet mbrëmjen e 8 janarit, duke shoqëruar dhe proceduar disa dhjetëra persona nga të dy krahët.

Protesta e thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha përfundoi me një sulm të dhunshëm ndaj selisë së kësaj partie, ku dyer e dritare u thyen e shkatërruan e po ashtu dhe mjediset e brendshme.

Ndërsa për përkrahësit e zotit Basha ka dyshime për shkeljen e rregullave për lëndët plasëse dhe shpërthyese, gjatë përpjekjeve për të sprapsur protestuesist që kërkonin të hynin në godinë. Protesta e së shtunës kishte si objektiv marrjen nën kontroll të selisë së Partisë demokratike nga ana e zotit Berisha dhe mbështetësve të tij. Dhuna u frenua vetëm nga ndërhyrja e forcave të policisë./VOA