Rama prezanton nismën ‘Micro Folie’: Këtë vit duam t’ja dedikojmë fëmijëve, rinisë!

Kryeministri Edi Rama së bashku me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kanë përuruar hapësirën më të re të industrisë kreative, “Micro Folie”, në kryeqytet, e cila synon të afrojë më shumë të rinjtë dhe fëmijët me teknologjinë dhe artin.





Sipas Ramës, ky projekt, dedikuar industrisë kreative është krijuar në Francë por tashmë do të hap siparin në Tiranë si Kryeqyteti Europian i Rinisë.

“Më vjen jashtëzakonisht mirë që u arrit të hapet tamam në fillim të këtij viti që është viti i “Tiranës Kryeqytet i Rinisë” dhe që është viti të cilin ne duam t’ia dedikojmë në tërësi rinisë dhe fëmijëve. Ne po punojmë që paralelisht me strukturat e “Micro Folie” të sjellim edhe një risi tjetër me Ministrinë e Kulturës, që është risia e një autobusi të madh lëvizës për spektakle që çon në komunitete operan, muzikën, teatrin, veprat, duke i bërë ato më të aksesueshme, por edhe më të afërta me njerëzit në komunitet. Së shpejti do të sjellim autobusin e parë, por jo të vetmin dhe me Micro Folie nga njëra anë dhe me autobusët e spektakleve, besoj që do t’i japim një shtysë gjallërie hapësirës së kohës së lirë që kemi vendosur që të bëjmë çmos që ta mbushim me sa më shumë aktivitete dhe me sa më shumë mundësi për fëmijët dhe për më të rinjtë.”, tha Rama.

Kryebashkiaku Veliaj u shpreh se si kjo qendër e parë që u hap në lulishten pas Kryeministrisë, do të ketë edhe të tjera në çdo cep të Tiranës.

“Që kur Kryeministri më tha përpara Vitit të Ri që kishte parë një koncept fantastik në Francë, ku praktikisht nga 5 kutiçka të vogla që mund të futen në një furgon hapet i gjithë ky ambient, si një tendë kryesisht për fëmijët që kanë dëshirë të merren me hapësirën digjitale, të shikojmë se si mund të bëjnë gjëra kreative me duart e tyre, me mendjen dhe fantazinë e tyre jam shumë i lumtur sot që arritëm ta sillnim këtë projekt nga Parisi në Tiranë. Micro Folie është ekzaktësisht ajo që ndoshta nuk e kemi në shtëpitë tona, ku shpesh herë na thonë: “mos e prek”, “mos e ngacmo”, “mos e prish këtë”! Këtu, në fakt çdo gjë lejohet. Kreativiteti, fantazia, bashkëpunimi me njëri-tjetrin, përdorimi i mureve, printimi, qepja, të gjitha lodrat lejohen, ndaj dhe do doja shumë që ne këtë pilot të parë të cilin kryeministri insistoi ta bënim në zemër të Tiranës, ta trajtojmë si një histori suksesi që ne duam ta replikojmë edhe në Laprakë, Kombinat, edhe në Kinostudio, Sauk dhe në çdo cep të Tiranës e ndoshta edhe në çdo cep të Shqipërisë,” u shpreh Veliaj.

“Micro Folie” përfshin muze digjital, laborator dhe lojëra me qëllim informimin, edukimin dhe argëtimin e fëmijëve dhe të rinjve me artin vendas dhe botëror.