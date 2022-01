Aksident në Vlorë/ Përplasen dy makina, plagosen shoferi dhe pasagjeri

Një aksident ka ndodhur në Vlorë rreth orës 19:30.





Policia bën me dije, se në vendin e quajtur “Rruga e re”, një automjet tip “Opel” me drejtues shtetasin S.K., është përplasur me automjetin tip “Toyota”, me drejtues shtetasin O. Xh.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar shtetasi O. Xh., dhe pasagjeri N. P., të cilët ndodhet në spitalin e Vlorës, jashtë rrezikut për jetës.

Njoftimi i Policisë:

Vlorë/Informacion paraprak

Më datë 15.01.2022, rreth orës 19:30, në vendin e quajtur “Rruga e re” automjeti tip “Opel”, me drejtues shtetasin S. K., është përplasur me automjetin tip ” Toyota”, me drejtues shtetasin O. Xh.

Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të dëmtuar shtetasi O. Xh, dhe pasagjeri shtetasi N. P., të cilët ndodhen në spitalin Rajonal Vlorë, jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor i cili punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.