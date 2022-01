Ermal Mamaqi konfirmon se të martën do të nisë aventurën, reagon menjëherë edhe Arabana Osmani, tregon VENDIMIN

Aktori i njohur, Ermal Mamaqi, njoftoi me anë të një postimi në rrjetin social Instagram që do t’i bashkohet të martën Big Brother-it si banori më i ri. Teksa ndan një foto me Arbanën, ai kërkon mbështetje nga ndjekësit e tij.





“Miq të martën filloj dhe unë rrugëtimin e bukur në shtëpinë më të ndjekur. Uroj të më mbështesni në këtë aventurë. Thank you”, shkruan Ermali në postimin e tij në rrjetet sociale.

I menjëhershëm ka qenë edhe reagim i moderatores së njohur, Arbana Osmani. Kjo e fundit ka shpërndarë postimin e aktorit dhe i shkruan: Për vitin tjetër.

Ky postim i Arbanës na lë të kuptojmë që ishte një shaka e aktorit, i cili njihet për batutat e tij.