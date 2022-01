Aksident në Tiranë, makina përplas motorin, në spital drejtuesi

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë, ku për pasojë një person ka mbetur i lënduar. Bëhet me dije se një makinë, ka aksidentuar një motor, duke lëdnuar pa rrezik për jetën drejtuesin e motomjetit.





Njoftimi i policisë

Më datë 16.01.2022, në Paskuqan, janë përfshirë në një aksident mjeti me drejtues shtetasin Xh. K., me motomjetin me drejtues shtetasin J. K. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit është dëmtuar dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.