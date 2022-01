Foto/ Berisha ‘zbarkon’ në Shkodër, Voltana Ademi dhe deputet të PD përgatiten për ta pritur

Ashtu si më herët ka lajmëruar, ish-kryeministri Berisha do të mbajë sot një takim me mbështetësin e tij në Shkodër. Pak para se të nis takimit, të pranishëm janë deputet dhe personalitetet të PD.





Kryebashkiakja, Voltana Ademi është parë në shoqërinë e Belind Këlliçit, Edmond Spahios, teksa bëjnë përgatitjet e fundit për të mirëpritur Berishën në Pallatin e Sportit ku dhe do të mbahet takimi. Nga ana tjetër Basha ka njoftuar se do të jetë në Fier, ku dhe do të ketë një takim me demokratët e këtij qyteti.