 “Në djall shkoftë e shkuara”/ Basha: Trekëndëshi i Bermudes merr gjithçka dhe nuk jep asgjë

Kryedemokrati Bash aka shigjetuar sërish, Ramën, Metën dhe Berishën duke i quajtur ata Trekëndëshi i Bermudës. Duke u shprehur se për hir të karriges dhe pushtetit të tyre, ndryshojnë edhe Kushtetutën, ai i ka bërë thirrje të gjithëve mos ta humbin shpresën.





“Kësaj shumice t’i themi mos e humbni besimin tek Shqipëria, mos e humbni shpresën për veten tuaj dhe fëmijët tuaj, mos u dorëzoni para një pakice, mos u dorëzoni para Trekëndëshit të kalorësve të tranzicionit që kanë marrë gjithçka e nuk japin asgjë po duan të vazhdojnë të jenë përjetësisht në karriget e pushtetit në sundimin e tyre të përjetshëm për hir të të cilit janë gati të ndryshojnë Kushtetuta, të shkelin Kushtetuta e ligje e pasurive të tyre korruptive.

Sepse ata janë pakica absolute sado të zhurmshëm të jenë, sado t’ua ngenë volumin e zërit të tyre paraja e vjedhur nga shumica, pushteti i grabitur nga sovrani që janë qytetarët, ata janë prapë se prapë pakica. Shumica e shqiptarëve duan ndryshimin, shumica e shqiptarëve meritojnë ndryshimin, shumica e shqiptarëve duhet ta kenë ndryshimin dhe është misioni ynë të sjellim ndryshimin.

Dhe ne do ta sjellim ndryshimin miqtë e mi, ndryshimin e vjedhur nga masakra zgjedhore e 25 prillit, do ta sjellim. Ne sot jemi më të qartë se ç’ishim me 26 apo 27 prill se pse u ndal ndryshimi. Ne sot jemi shumë më të qartë sepse edhe miqtë dhe aleatët tanë e kanë cilësuar qeverinë e Edi Ramës më të korruptuarën në Ballkan.

Nuk ishin as zë lartë kur masakra zgjedhore e ndali ndryshimin sepse me të drejtë ngjarjet provuan që ndryshimi nuk do të ishte ai që duan dhe meritojnë shqiptarët ku brenda familjes tonë politike dhe brenda koalicionit tonë kishim akoma njerëz, prania e të cilëve, aspiratat të cilëve ishin jo në përputhje, por në kundërshtim me aspiratat e naftëtarëve të Ballshit, e fermerëve të Divjakës, e studentëve të Fierit, e intelektualëve të Lushnjës e grave dhe burrave të qarkut të Fierit e mbarë Shqipërisë.

Përkundrazi, kishin frikë se Trekëndëshi do ta përdorte 25 prillin prapë se prapë për ta mbajtur brenda kafazit shpresën e shqiptarëve për ndryshim. Do ta përdorte për të vazhduar kalvarin e vjetër i cili as nuk nisi as nuk përfundoi, por u bë akoma më keq me Edi Ramën. Pushteti i takon qytetarëve dhe do jetë i tyre. Kemi pasur 9 orë mbledhje. Në mbledhjen e Këshillit Komëbtar kemi qëndruar aq. E di që prisni të flas, por skam pse harxhoj kohën tuaj. S’kemi pse flasim për të shkuarën. Ne djall shkoftë e shkuara, të ecim para drejt së ardhmes.”, tha Basha.