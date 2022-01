Lulzim Basha ka nisur takimin e tij me demokratët e Fierit. Me ovacione dhe me lule është pritur kryedemokrati teksa ka hyrë në ambjentet ku do të zhvillohet takimi mes ovacioneve dhe shumë mbështetësve.





Një tufë me lule blu ka qenë dhurata për Bashën në këtë takim.

Duke e përshëndetur të gjithë me dy gishta, mbështetësit e tij, thërrisnin njëzëri në kor; Basha, Basha!”. Kujtojmë se Basha po mban sot një takim me demokratë të Fierit në teatrin Bylisi.