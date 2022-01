Analistja: Çfarë duhet të bëjë një Kryeministri kur edhe fëmijët bëjnë shaka për të ardhmen e tij?

Përgatiti: Genc Çaushi





– Kjo jave mund të rezultojë një moment shumë i vështirë per Kryeministrin britanik.

– Kryeministri po lufton për të qëndruar në postin e tij – dhe ditët e ardhshme mund të jenë vendimtare.

Deputetët nuk mund të komplotojne në korridoret e kryeministrise gjatë fundjavave. Por për Boris Johnson, koha që kolegët e tij shpenzuan në zonat e tyre elektorale mund të rezultojë edhe më keq.

Një deputet i vjetër përshkroi se si të premten, gjatë një vizite rutine në nje shkollë, ai u pyet nga një grup nëntë vjeçarësh nëse kryeministri do të jepte dorëheqjen apo jo dhe më pas u pyet nga nxënësit për sjelljen e Boris Johnonit.

Sado që numri në dukje në rënie i mbështetësve të kryeministrit mund të dëshirojë që kjo sagë të ishte thjesht një preokupim i armiqve të tij të shumtë ose i shtypit, çështja nëse ai qëndron apo jo është bërë një cështje kombëtare.

Një ministër pohoj se ka “shumë pakënaqësi” midis organizatave lokale të partisë – të cilat deputetët do t’i dëgjojnë personalisht në ditët në vazhdim. Dhe shumë prej tyre raportojnë se posta e tyre elektronike eshtë mbushur me mesazhe nga anëtarë të partisë dhe zgjedhës që vlojnë për atë që po ndodh.

E ardhmja e kryeministrit tashmë është temë diskutimi qe zhvillohet ne këndet e lojërave. Siç sugjeroi deputeti që zhvilloi atë bisedë të sikletshme me nxenesit nëntëvjeçarë, nëse edhe kolegë të tij kanë përvoja të ngjashme, “dita e hënë mund të jetë një moment shumë i vështirë per Kryeministrin”.

Një tjetër deputet i lartë, të cilit i është thënë tashmë nga kryetari i partisë së tyre lokale se kryeministri duhet të largohet, parashikoi se deputetët do të dëgjojnë kaq shumë shqetësime dhe “gjithçka mund të përfundojë të hënën”.

Por priti. Nuk ka asgjë automatike për atë që ndodh më pas.

Konsensusi mes deputetëve tani duket se është të paktën për të pritur derisa të bëhen publike përfundimet e raportit të Sue Grey.

Një ministër i kabinetit që thotë “nuk ka shmangje nga situata – është shumë e keqe”, gjithashtu paralajmëron: “Është shumë e vështirë të heqësh qafe një lider që nuk dëshiron të largohet.” Ministri thotë se Johnson do të “dëshirojë të vazhdojë pa pushim” – pavarësisht nga gjetjet e raportit.

Një tjetër ministër i lartë i kabinetit beson se ndërsa deputetët janë të zemëruar, “ata nuk janë në fazën kur duan ta heqin qafe”. E rëndësishme eshte gjithashtu se, vetë kabineti nuk duket se po merr një vendim kolektive për atë që duhet bërë.

Gjendja midis ministrave është se situata është goxha e dëshpëruar. Por ata nuk duket se po përpiqen as të ndërmarrin veprime të përbashkëta, për të gjetur një rrugëdalje.

Për një anëtar të kabinetit, kjo është në kontrast me kujtimet që ata kanë nga diskutimet e rregullta se si të menaxhohet tmerri politik gjatë ditëve më të këqija të kryesisë së ish kryeministres Theresa May. Kjo mund të jetë pjesërisht për shkak të faktit që tani jemi në kohë shumë të ndryshme politike.

Megjithatë, ekziston një konsensus që Boris Johnson përballet me një moment rreziku të vërtetë dhe duhet të ndryshojë. Një deputet thotë: “Shumë njerëz thonë se ai ka tre muaj për të rritur ndjeshëm lojën e tij.”

Pyetja nëse vetë kryeministri beson se duhet të ndryshojë apo mundet, është një argument për një ditë tjetër.

Formulimi i saktë i raportit hulumtues te Sue Grey do të jetë jetik në të gjithë këtë. A do të kritikojë ajo kulturën e përgjithshme në ambjentet e kryeministrise, apo do të fajesoje individë apo edhe vetë kryeministrin?

Mos harroni, raporti është zyrtar dhe reputacioni i Sue Grey është i frikshëm, por kjo nuk është njësoj si të qenit e huaj per qeverine. Ajo është një punonjëse e lartë e qeverisë, jo një arbitër i pavarur. Kjo nuk do të thotë se ajo do të godasë me grusht, por do të ishte diçka e çuditshme nëse ajo do të sugjeronte se vetë Boris Johnson kishte thyer drejtpërdrejt rregullat

Sido që të jenë specifikat e përfundimeve të saj, pozicioni do të jetë ende i vështirë. Dhe disa nga brezi në rritje i ministrave që nuk janë ende në kabinet mund të kenë një pikëpamje më të ashpër se ata që janë tashmë në nivele me të larta.

Burimet bëjnë me dije se po zhvillohen biseda mes shtresave më të ulëta, atyre që e shohin veten si e ardhmja e partisë, për mundësinë e veprimit. Është hedhur ideja që disa prej tyre mund të shkojnë te kryeministri sapo të dalë raporti dhe të thonë që ose largohet ai, ose ata.

Ky nuk duket të jetë një plan konkret, por një mungesë e dukshme organizimi në kabinet nuk do të thotë se nuk ka kërcënim nga të tjerët. Ministrat e Johnson-it mund të mos jenë të gjithë të përgatitur të tolerojnë shumë javë të tjera si kjo e fundit.

Janë anetaret ne pjese e pasme te Parlamentit në bankat qe jane më të hapur për veprimet që mund të ndërmarrin. Një ish-ministër, jo një ngatërrestar i zakonshëm, parashikoi se do të kishte mjaft letra që kërkonin një votë mosbesimi e cila so te sjellte një garë muajin e ardhshëm.

Një tjetër, i cili fillimisht e mbështeti Boris Johnson-in, tha se do t’i bëjnë thirrje atij të japë dorëheqjen kur të publikohet raporti i Greit nderkohe qe pret që mjaft të tjerë të luftojnë që ai të qëndrojë në detyrë.

Një tjetër mbështetës tha se ata po dikutonin mes kolegësh që të mbanin mend trazirat që krijon ndryshimi i një lideri, duke thënë: “Mund të mos jemi shume larg zgjedhjeve – do të doja që të gjithë ta mbanin mend këtë.”

Një tjetër deputet i tha BBC-së “Unë nuk shoh asnjë skenar ku ai do të jetë kryeministër në zgjedhjet e ardhshme”, por “nuk është koha e duhur” për të vepruar.

Pandemia është ende me ne. Ka një presion në rritje për financat e familjes. Megjithatë, nivelet e zhgënjimit me qeverisjen janë shumë të larta, pjesërisht për shkak se fiasko shihet tërësisht e shkaktuar nga vete qeveria.

Vetë sjellja, pas dyerve të mbyllura, është pothuajse e pabesueshme për shumëkënd. Trajtimi i tij është një produkt i asaj që shpesh shihet si kredo e Johnson – kurrë mos kërkoni falje, kurrë mos shpjegoni – që do të thotë se në vend që të përballeni me pretendimet qe në fillim me qellim qe te dilnin të paster, akuzat janë lënë të acarohen dhe rriten, duke rezultuar edhe në faljen më të jashtëzakonshme. , madje drejtuar Mbretëreshes.

Nuk është aspak e qartë se si Kryeministri beson se mund ta kalojnë këtë krizë.