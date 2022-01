COVID-19 në Greqi/ Regjistrohen 18 834 raste të reja dhe 101 humbje jete në 24 orët e fundit

Autoritetet greke bënë të ditur se rastet e reja të konfirmuara laboratorike me koronavirus të regjistruar në 24 orët e fundit në Greqi janë 18834, nga të cilat 45 janë zbuluar pas kontrolleve në portat e vendit. Numri i përgjithshëm i rasteve është 1,679,705.





Nga rastet e konfirmuara të 7 ditëve të fundit, 473 konsiderohen të lidhura me udhëtime nga jashtë dhe 2148 janë të lidhura me një rast tashmë të njohur. Numri i pacientëve të trajtuar me intubacion është 672, ndërsa mosha mesatare e tyre është 65 vjeç. Nga pacientët e intubuar, 549 janë të pavaksinuar ose pjesërisht të vaksinuar dhe 123 janë të vaksinuar plotësisht.

Që nga fillimi i pandemisë, 3904 pacientë janë larguar nga ICU. Pranimi i pacientëve të rinj me Covid-19 në spitalet e territorit është 472. Vdekjet e reja të pacientëve me COVID-19 janë 101, ndërsa që nga fillimi i epidemisë janë regjistruar gjithsej 22 087 vdekje.