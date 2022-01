Erdogan sot në Tiranë/ Bllokohet qyteti, rrugët që ndalohet qarkullimi dhe vizita e Presidentit turk

Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, pritet të mbërrijë pak minuta më vonë në vendin tonë. Do të jetë vetë kryeministri Rama ai që do ta presë në Aeroportin e Rinasit. Më pas nga Rinasi, Erdogan do të udhëtojë drejt Laçit, në kompleksin e apartamenteve që janë ndërtuar falë donacioneve të qeverisë së tij për familje të prekura nga tërmeti i 26 nëntor. Erdogan do të përurojë 524 apartamente të reja të banimit.





AGJENDA E VIZITËS SË PRESIDENTIT ERDOGAN

09.25 – Ceremonia e pritjes, Aeroporti “Nënë Tereza”

10.05 – Vizita e Presidentit të Republikës së Turqisë në një prej shtëpive të rindërtuara pas tërmetit të 26 Nëntorit në Laç.

10.20 – Ceremonia e dorëzimit të shtëpive të ndërtuara pas tërmetit në Laç

Ceremonia e emërtimit të sheshit në Laç me emrin e Presidentit të

Republikës së Turqisë

13.00 – Takim midis Presidentit të Turqisë Sh.T.Z. Recep Tayyip Erdoğan dhe Kryeministrit të Shqipërisë, Sh.T.Z. Edi Rama

15.00 – Nënshkrimi i marrëveshjeve dhe konferenca e përbashkët për shtyp

16.00 – Ceremonia e inaugurimit të xhamisë së Et’hem Beut

17.00 – Përshëndetja e Presidentit të Republikës së Turqisë në Kuvendin e Shqipërisë

18.00 – Nisja drejt aeroportit të Rinasit

Vizita e Presidentit turk do të shoqërohet edhe me masa të larta sigurie për shkak edhe të pranisë së përfaqësuesve të organizatës FETO në Shqipëri, edhe pse autoritetet shqiptare janë munduar që t’i largojnë nga vendi.

Policia ka marrë masa sigurie të ngjashme me ato të Presidentit amerikan Xhorxh Bush kur vizitoi Tiranën. Policia njofton se gjatë vizitës së Presidentit Erdogan do të ketë bllokime të lëvizjes së të gjitha mjeteve në rrugët interurbane dhe urbane, si me poshtë vijojnë:

Në rrugën nga aeroporti i Rinasit deri tek Ura e Gjolës dhe anasjelltas, duke filluar nga ora 08:30 deri në orën 10:00. Në rrugën Vorë-Ura e Gjolës dhe anasjelltas, duke filluar nga ora 08:30 deri në orën 10:00. Në rrugën RinasUra e Gjolës dhe anasjelltas, duke filluar nga ora 11:00 deri në orën 13:00. Në rrugën Vorë-Rinas, ura e Gjolës-Rinas dhe anasjelltas, nga ora 11:00-13:00.

Në autostradën Durrës-Tiranë dhe TiranëDurrës, duke filluar nga ora 11:00-13:00. Në unazën e re dhe vazhdimin e unazës së madhe, duke filluar nga nënkalimi i qendrës tregtare “Casa Italia”-ish-sheshi “Shqiponja”-rruga “Teodor Keko”, në të dyja kahet e saj, si në hyrje dhe dalje nga Tirana, duke filluar nga ora 11:00- 13:30 do të ketë bllokim të qarkullimit për të gjitha mjetet.

Ne unazën e madhe, nga mbikalimi i fabrikës së miellit deri te rrethrrotullimi që të çon në Sanatorium, do të ketë bllokim të lëvizjes në të dyja kahet e unazës, duke filluar nga ora 11:00 deri në orën 13:30. Në rrugën interurbane kryesore Elbasan-Tiranë dhe të gjitha rrugët e tjera dalëse për në unazën e madhe dhe me drejtim qytetin e Tiranës, do të ketë gjithashtu bllokime të lëvizjes për të gjitha mjetet, duke filluar nga ora 11:00 deri në orën 13:30.

Në Rrugën e Elbasanit, rrugën “3 vëllezërit Kondi”, rrugën “Arben Broci”, rrugën “Faik Konica”, rrugën “Dervish Hima”, rrugën “Asim Zeneli”, rrugën “Qamil Guranjaku”, rrugën “Ismail Qemali”, rrugën “Papa Gjon Pali II”, bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, do të ketë bllokim të qarkullimit për të gjitha mjetet, duke filluar nga ora 11:00 deri në orën 13:30.

Ne bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, Rrugën e Toptanëve, rrugën “Xhorxh Ë Bush”, bulevardin “Zhan D’ark”, bulevardin “Bajram Curri”, rrugën “Myslym Shyri”, rrugën “28 Nëntori” do të ketë bllokime të lëvizjes për të gjitha mjetet, duke filluar nga ora 14:30 deri në orën 16:30. Në Rrugën e Toptanëve, rrugën “Xhorxh Ë Bush”, bulevardin “Zhan D’ark”, Rrugën e Elbasanit dhe bulevardin “Bajram Curri”, do të ketë bllokim dhe kufizime të lëvizjes për të gjitha mjetet, nga ora 16:30 deri në orën 18:00.

Gjithashtu, nga ora 17:30 deri në orën 18:30, do të ketë bllokim të lëvizjes për të gjitha mjetet në hyrje dhe dalje për në Rrugën e Elbasanit, unazën e madhe, rrugën “Teodor Keko”, autostradën Tiranë-Durrës dhe Durrës-Tiranë, Vorë-Rinas, ura e Gjolës-Rinas.