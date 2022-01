Grupi polifonik i dedikon këngë Erdogan: Na u gjend pranë porsi nëna për evlanë

Grupi polifonik Gjergj Arjaniti-Mallakastër ka surprizuar sot Presidentin e Turqisë, Recep Tayip Erdogan., duke I dedikuar një këngë. Aktualisht ata ndodhen në Laç ku dhe Erdogan ka shkuar për të mbajtur ceremoninë e dorëzimit 520 apartamenteve që janë ndërtuar me financim te qeverisë turke. Në vargjet e këngës dedikuar Erdogan cilësohet si një lajm mjaft i bukur vizita e Presidentit të Turqisë në Shqipëri.





Vargjet e këngës:

Lajmi i bukur mbuloi dhenë,

E gjithë bota sot po zien,

Erdogani thonë me gojë,

Shqipërinë do ta vizitojë.

Lajmi i bukur mbuloi dhenë,

e gjithë bota sot po zien,

Erdogani tha me gojë

Shqipërinë do ta ndihmojë.

Shteti turk e Ankaraja, tregoi dashurinë e saj,

Shqipërisë ju gjend pranë porsi nëna për evlanë.