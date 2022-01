Nikolla përlot kryebashkiaken e Kurbinit: Edhe ajo humbi shtëpinë, më tha do strehohem e fundit

Kryetarja e Kuvendit, Lindita Nikolla nga Laçi, atje ku pritet përurimi i 525 apartamenteve, ku çelësat do të jepen nga presidenti Erdogan, ka treguar një histori personale të kryebashkiakes së Kurbinit, Majlinda Cara.





Nikolla pohoi para të pranishmeve në ceremoni se edhe Cara kishte humbur banesën e saj, por i duhet të ishte në punë dhe se foshnjën ia sillnin për ta ushqyer në zyrë.

“Kryetarja e Bashkisë ka bërë detyrën, por e ka bërë mirë. Dua të tregoj diçka për kryetaren e bashkisë, Majlinda Cara. Dua të ndaj momente. Edhe ajo humbi shtëpinë e saj. Ndryshe nga nënat e tjera, që humbën shtëpinë, i duhej që ta sillnin foshnjën atje ku vijonte punën, për ta ushqyer me gji, pasi kthehej në orët e vona të natës. Ajo tha; Do jem e fundit dhe familja ime do te jete e fundit qe do te strehohet, kur te jete projekti i dyte nga qeveria shqiptare.”, tha Nikolla.