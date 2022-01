Relatori rezulton me COVID, shtyhet seanca ne Gjykatën Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Meta

Seanca gjyqësore ne Gjykatën Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta u shty sot për shkak se relatori i ceshtjes ështe me covid-19. Seanca në Gjykatën Kushtetuese është shtyrë për datën 1 shkurt.”‘Çështja me kërkues Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe objekt: “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkelje të rënda të Kushtetutës”, e planifikuar për t’u zhvilluar në seancën plenare publike të datës 18.01.2022, ora 10:00, bazuar në nenin 44/a të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, është shtyrë për në datën 01.02.2022, ora 10:00, për arsye se relatori i çështjes ka rezultuar pozitiv me COVID-19”, – thuhet në njoftimin e Gjykatës Kushtetuese.