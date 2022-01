Basha publikon videon: Zëri i grave është i fortë, vendosmëria e tyre për t’u ndarë nga hijet e së shkuarës e madhe

Kryedemokrati Lulzim Basha deklaron se zëri i grave është i fortë dhe vendosmëria e tyre për t’u ndarë nga hijet e së shkuarës është e madhe ashtu si vizioni i tyre për të ardhmen është i qartë.





Pas takimit me gratë demokrate, Basha publikon videon nga takimi, teksa thekson se Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë do të jetë një strukturë politike dhe shoqërore që frymëzon.

“Kënaqësi të bashkëbisedoja sot me gratë, vajzat, nënat demokrate. Zëri i tyre është i fortë, vendosmëria e tyre për t’u ndarë nga hijet e së shkuarës është e madhe, vizioni i tyre për të ardhmen është i qartë.

Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë do të jetë një strukturë politike dhe shoqërore që frymëzon, promovon vlerat më të mira dhe u jep zgjidhje sfidave me të cilat gratë dhe familjet shqiptare përballen çdo ditë. Për të ndërtuar të gjithë bashkë të ardhmen që shqiptarët meritojnë”, deklaron Basha.