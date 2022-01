Basha uron Presidenten e re të Parlamentit Europian: Do të bashkëpunojmë për integrimin e plotë të Shqipërisë në BE

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka uruar Presidenten e re të Parlamentit Europian. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Basha shkruan ndër të tjera se mezi pret të punojnë bashkë për integrimin e plotë të Shqipërisë në BE.





“Urime Presidentes së re të Parlamentit Evropian, Roberta Metsola. Duke ju uruar më të mirën dhe çdo sukses në pozicionin tuaj të ri, mezi pres t’ju mbështes dhe të punojmë krah për krah në përmbushjen e plotë të integrimit të Shqipërisë në BE”, shkruan Basha.

Roberta Metsola është presidentja e re e Parlamentit Evropian. Matsola, me origjinë nga Malta, ajo ishte në garë me Sira Rego, Kosma Zlotoëski dhe Alice Bah Kuhnke, por arriti ta fitonte atë me 458 vota pro.