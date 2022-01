“Ky milet ia ka marrë dorën, nuk shkrin Bora pa ra shi”/ Vëllezërit Lleshi këngë satirike për Big Brother

Duket se fama e Big Brother tashmë ka hyrë edhe në muzikë. Vëllezërit Lleshi kanë realizuar një këngë dedikuar këtij formati, ku me nota humoristike kanë përshkruar edhe disa nga personazhet. një këngë kushtuar “Big Brother VIP”. Me tone humoristike ata kanë përmendur gjatë këngës disa prej personazheve brenda shtëpisë, si Donaldi dhe Arjola. “Një mijë halle me pas shpia gruja vrap tek kojshia. Kur fillon Big Brother Vip s’ka kollit as nuk ka grip. Si që ditë, si që natë me ba lojë me ba gallatë.





Ky milet ja ka marrë dorën, fikson ditën edhe orën, i harrojnë hallet tona veç me pa kur del Arbana. E ku ka më të bukur lojë, me tesha holla me mbulu tri katër njolla. Po përzihet dhe Arjola, ka marr vesh se kur shkri bora, tash osht ftoht e s’bën vaki, jo nuk shkrihet pa ra shi”, janë disa nga vargjet.