Nga legalizimi i kanabisit te amnistia e parave/ Rama shpërndan pyetësorin për temat e nxehta

Publikohet anketa e qeverisë drejtuar të gjithë shqiptarëve mbi 18 vjeç që ka në thelb këshillimin kombëtar për Shqipërinë. Bëhet fjalë për 12 pyetje drejtuar shqiptarëve në kuadër të nismës së lançuar nga kryeministri Edi Rama pak ditë para vitit të ri mbi çështje të një rëndësie të madhe dhe të diskutuara nga të gjithë.





Sikundër beri të ditur kryeministri pak ditë më parë, temat e pyetësorit përfshijnë çështje të ekonomisë, gjendjes sociale, integrimit europian dhe përpjekjes për të adresuar plagët e padrejtësisë.

Pyetja e parë lidhet me mundësinë për mbrojtjen sociale të nenave me 3 ose më shumë fëmijë të mitur. Qytetarët do të mund të zgjedhin mes tre alternativave. Në anketë përfshihen gjithashtu tema që kanë të bëjnë me ashpërsimin e dënimit për ata që kryejnë dhunë në familje dhe krime ndaj fëmijëve, për problemin e të punësuarve, që janë viktima të metodave fiktive të pagave apo për amnistinë e parave të fituara në emigracion.

Nisur nga situata e pandemisë, qeveria do të pyesë qytetarët lidhur me mendimin e tyre për vaksinimin e detyrueshëm, për të shmangur përhapjen e koronavirusit. Si në çdo rast qytetarët kanë mundësi të zgjedhin 3 alternativa, pro, kundër dhe nuk di të gjykoj mbi këtë çështje.

Tjetër temë e përfshirë në anketë është edhe lejimi i kultivimit të kanabisit për përdorim mjekësor.

Gjithashtu anketa përmban pyetje që lidhen me procesin e integrimit, nëse Shqipëria duhet të ndahet nga Maqedonia e Veriut në këtë proces, duke qenë se vetoja bullgare për Shkupin po mban peng edhe Shqipërinë.

Nisma e Ballkanit të Hapur, që nuk përqafohet nga Kosova, është një tjetër pyetje e përfshirë në anketën e këshillimit kombëtar.

Anketa do të shpërndahet për të gjitha familjet dhe do të ngrihen pika në të gjitha bashkitë ku qytetarët mbi 18 vjeç mund të shkojnë dhe ta plotësojnë.

PYETJET

Ka njerëz që thonë se nënat që rrisin tre ose më shumë fëmijë të mitur duhet të përfitojnë mbrojtje të veçantë sociale nga shteti. Të tjerë thonë se shteti nuk duhet të bëjë diferencime as në këtë rast. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se Shqipëria duhet të ashpërsojë dënimin e autorëve përsëritës në kryerjen e krimeve të rënda kundër personit, duke e dyfishuar dënimin për ta dhe duke hequr të drejtën e gjykimit të shkurtuar për autorët që kryejnë dhunë në familje dhe krime ndaj fëmijëve. Të tjerë thonë se dënimet në fuqi janë të mjaftueshme për përsëritësit dhe dhunuesit ndaj familjes e fëmijëve. Cili është mendimi juaj?

Ka njerëz që thonë se të punësuarit, që denoncojnë metoda të pagave fiktive nga punëdhënësi, duhet të mbrohen nga shteti me dëmshpërblim financiar në rast largimi të padrejtë nga puna kur denoncimi i tyre vërtetohet, ndërsa punëdhënësi në fjalë duhet penalizuar me ashpërsim të masave në fuqi. Të tjerë thonë që masat në fuqi ndaj punëdhënësve që abuzojnë me pagat e punonjësve janë të mjaftueshme. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se ata që kanë fituar statusin e pensionistit, por që vazhdojnë ende të punojnë, nuk duhet të paguajnë kontributet shoqërore. Të tjerë mendojnë që nuk duhet bërë një diferencim i tillë. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se emigrantëve shqiptarë që duan të depozitojnë në Shqipëri kursimet e tyre duhet t’u jepet amnisti e plotë. Të tjerë thonë se depozitimet në vendin tonë të kursimeve të punës në emigracion nuk duhen inkurajuar përmes amnistisë. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se Shqipëria duhet të lejojë kultivimin, përpunimin dhe eksportimin e kontrolluar nga shteti të kanabisit për qëllime mjekësore, pa e legalizuar për arsye përdorimi vetjak. Të tjerë thonë që kanabisi nuk duhet të lejohet as për qëllime mjekësore. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se ashtu si vendet e tjera të Europës, Shqipëria duhet të vendosë detyrimin që qytetarët të paraqesin certifikatën e vaksinimit në të gjitha hapësirat publike të mbyllura dhe në tubimet e mëdha. Të tjerë thonë se kjo praktikë nuk duhet të jetë e detyrueshme pasi kufizon liritë dhe të drejtat e njeriut. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se qeveria duhet të ashpërsojë gjobat dhe masat kundër evazionit fiskal të shoqërive të biznesit të madh. Të tjerë thonë se rregullat në fuqi janë të mjaftueshme nëse zbatohen si duhet. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se qeveria duhet të tregohet më e ashpër jo vetëm me subjektet, po edhe me individët që ndotin hapësirën publike. Të tjerë thonë se rregullat aktuale janë të mjaftueshme. Si mendoni ju?

Ka njerëz që thonë se gjyqtarët dhe prokurorët, që nuk kanë kaluar ende Vetingun, duhet të pezullohen automatikisht nga sistemi i drejtësisë nëse vendimmarrjet e tyre janë haptazi në kundërshtim me ligjin. Të tjerë thonë se pezullimi dhe përjashtimi nga sistemi duhet të kryhet sipas procedurave në fuqi. Si mendoni ju?

Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian është i lidhur me anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut. Ka njerëz që thonë se aplikimi i Shqipërisë për anëtarësim në BE duhet të ndahet nga ai i Maqedonisë së Veriut, që vendi ynë të vlerësohet për meritat e veta. Të tjerë thonë që duhet të vazhdojmë të presim Maqedoninë e Veriut. Si mendoni ju?

Ka njerëz që besojnë se krijimi i nismës “Ballkani i Hapur” midis Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor është në interes të Shqipërisë. Të tjerë thonë se kjo nismë nuk i sjell përfitime Shqipërisë. Si mendoni ju?