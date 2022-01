Video/ Takimi me gratë në Tiranë, momenti kur makina e Lulzim Bashës sulmohet me vezë

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha lajmëroi dje një takim me grate e Lidhjes Demokratike por makina e tij sot u qëllua me vezë. Në momentin që makina ndaloi dhe kreu demokrat doli nga makina, një qytetar e gjuajti me vezën mbi pjesën e përparme të automjteit te tij.





Lulzim Basha nuk reagoi teksa veshi pallton dhe iku i patrazuar në takimin e njoftuar me gratë demokrate.

Para tyre, Basha shkoi I qete teksa gjatë fjalimit të tij përmendi se gjuha denigruese e përdorur ndaj tyre është një ves I së shkuarës.