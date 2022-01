Përplasjet te “5 Maji”, reagon Meta: Tronditese sjellja brutale dhe e dhunshme ndaj familjeve, të garantohet strehimi i përkohshëm i banorëve  

Pas konsultimeve të zhvilluara me kreun e grupit parlamentar socialist Taulant Balla lidhur me zgjedhjet e pjesshme vendore, Presidenti Ilir Meta doli sot në një konferencë për media . Ai fillimisht u ndal te përplasjet e banorëve me policinë në lagjen “5 Maji” të Tiranës, pas aksionit për prishjen e banesave. Meta tha se “opinioni publik është tronditur sot nga pamjet e sjelljes brutale e të dhunshme ndaj disa familjeve në kryeqytet”.

“Meqë kishit ardhur të paftuar dhe mirë keni bërë, se kjo është shtëpia juaj, nuk mund t’iu fshihesha juve. Kam një shqetësim për të ndarë me ju, të cilin do ta ndaj zyrtarisht dhe me institucionet. Opinioni publik është tronditur sot nga pamjet e sjelljes brutale e të dhunshme ndaj disa familjeve në kryeqytet, që nuk janë pamje për herë të parë dhe që nuk nderojnë as autoritetet shtetërore, bashkiake, agjencitë ligjzbatuese, dhe çështje e konflikte të tilla duhet të zgjidhen në respekt të ligjit, në dialog me qytetarët dhe duke respektuar të drejtat e tyre, por edhe duke garantuar strehimin e tyre të përkohshëm në çdo rast, aq më tepër që jemi në kulmin e dimrit. I bëj thirrje Avokatit të Popullit që të njihet me të gjitha veprimet që janë kryer, me të gjitha shkeljet që kanë ndodhur”, u shpreh Meta.