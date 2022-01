Presidenti caktoi datën e zgjedhjeve, Basha: PD nuk do t’i iki asnjë beteje përfshirë edhe “vendoret”

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha reagoi pasi presidenti Meta caktoi 6 marsin si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme vendore.





Basha u shpreh se PD nuk do t’i iki asnjë beteje përfshirë edhe zgjedhjet vendore.

“I gjithë qëllimi i takimeve me demokratët nga unë po edhe nga anëtarët e kryesisë të grupit parlamentar, nuk është t’iu mbajmë leksion, por të dëgjojmë, të mbajmë shënim, të reflektojmë, të përmirësojmë, të korrigjojmë, të hapemi dhe ç’është më e rëndësishmja, ta bëjmë të qartë që në shtëpinë tonë nuk ka të tepërt dhe në shtëpinë tonë ka vend për qindra, mijëra, dhjetëramijëra që prej vitesh apo dhe ndoshta dekadash, janë larguar nga kjo shtëpi, pikërisht prej sjelljeve të tilla arrogante, prej mbylljes, prej shkëputjes nga hallet e përditshme të shqiptarëve, prej konsiderimit të politikës si një karrierë personale dhe jo si një mision që merret para një grupi shumë të madh, siç janë demokratët dhe një grupi akoma më të madh, siç janë të gjithë shqiptarët. Pra, është një proces reflektimi, korrigjimi, përmirësimi, hapje, zgjerimi dhe mbi të gjitha aleance me të gjithë shoqërinë, me të gjithë forcat e gjalla të shoqërisë që kërkojnë ndryshimin. Dhe ndryshimi mund, duhet dhe do të na gjej me Partinë Demokratike dhe tek Partia Demokratike“, deklaroi kryedemokrati.

Pas konsultimeve me presidentin mesditën e sotme, kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla ka zbuluar se Ilir Meta ka caktuar 6 marsin si datën për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale.