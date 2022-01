“U dënova 2 cigare hashash të shokëve të mi”/ Valdrin Pjetri kërkon një shans të dytë në Shkodër: Isha 19 vjeç, s’kisha dijeni

Bashkia e Shkodrës ka mbetur pa kryetar pasi Valdrin Pjetri u dogj nga formulari i dekriminalizimit. Në një intervistë për Tv Klan, Pjetri shprehet se kërkon një shans të dytë.





“Patjetër që unë do ta kërkoj një mundësi të dytë, por nuk është në dorën time”, u shpreh ai.

Pjetri ka rrëfyer problemet e tij me drejtësinë italiane, ku thotë se në banesën ku jetonte me shokët e tij policia gjeti dy cigare hashash, ndrësa mohon të kishte lidhje. “Isha 19 vjeç student u kapen 2 shok të mi shkova të pyesja për ta, u bë kontroll banesë dhe u gjetën 2 gram hashash unë s’kisha dijeni jetonim në një shtëpi më shumë shqiptar, ja dokumenti kam shkuar vullnetarisht”, – tha ai.

Pjetri tregon se pavarësisht se nuk kishte lidhje me hashashin e gjetur në banesën ku jetonte me shokë të tjerë shqiptare, pas këshillimit me avokaten e zgjedhur kryesisht nga shteti Italian e cila i sugjeronte të pranonte akuzën që çështja të mbyllej pa vonesë pasi në të kundërt procesi do të zgjatej, firmosi.

“Pas presionit isha vetëm 19 vjeç firmosa, qe s’kisha lidhje e tregon dhe ky dokument ky polici dëshmon në gjykatë”.

Në vitin 2012 Pjetri i cili punonte ne ministrin e financave, i kërkon gjykatës së Firences rehabilitim për veprën e procedura në 2003, çka sipas tij u more parasysh duke fshirë nga dosja penale e tij në Itali këtë procedim.

“Pas kësaj dëshmia ime e penalitetit si në gjykata dhe prokurori dilte e pastër”.

Pas kësaj sipas tij nuk kishte detyrim ta deklaronte këtë procedim të 16 viteve më parë në formularin e dekriminalizimit.