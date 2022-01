52 mijë kilometra në 41 shtete/ CNN: 19-vjeçarja belge, vajza më e re që bën një fluturim të plotë rreth botës

Aviatorja adoleshente Zara Rutherford është bërë gruaja më e re që ka fluturuar e vetme rreth botës.

19-vjeçarja, e cila ka shtetësi të dyfishtë britaniko-belge, zbarkoi në aeroportin Kortrijk-Wevelgem në Belgjikën perëndimore të enjten, duke përfunduar një udhëtim epik prej 41 vendesh që përfshin mbi 52,000 kilometra (32,300 milje) dhe theu dy Rekorde Botërore Guinness.

Ajo është gjithashtu e para belge që fluturon e vetme rreth botës.

Megjithatë, rruga e adoleshentit drejt lavdisë nuk ka qenë pa sfida.

Kur Rutherford u nis më 18 gusht 2021 me një aeroplan ultra të lehtë Shark, ajo besonte se arratisja e saj ajrore do të zgjaste rreth tre muaj.





Por ajo është rrënuar nga pengesa, duke përfshirë vonesat njëmujore si në Alaskë ashtu edhe në Rusi për shkak të “çështjeve të vizave dhe motit”, duke e shtyrë orarin e saj tetë javë prapa.

Ajo u detyrua gjithashtu të bënte një ulje të paplanifikuar në Redding, Kaliforni për shkak të dukshmërisë së dobët si rezultat i zjarreve në zonën e Seattle dhe më vonë iu mohua leja për të fluturuar mbi Kinë.

“Unë shpresoja ta përfundoja atë deri në Krishtlindje, por mendoj se kjo nuk do të ndodhë më,” u tha Rutherford gazetarëve në Aeroportin Ndërkombëtar Gimpo në Seul, Koreja e Jugut pasi mbërriti nga Vladivostok më 13 dhjetor. “Por kjo është një aventurë.”

Ndërsa ajo është fluturuar në një sërë destinacionesh, si Singapori, Egjipti dhe Greqia, së bashku me Rusinë dhe Korenë e Jugut, Rutherford nuk ka qenë në gjendje të eksplorojë asnjë prej tyre në tokë për shkak të kufizimeve të Covid-19.

Pjesa e fundit e udhëtimit të saj u godit gjithashtu me vonesa për shkak të motit të keq, që do të thoshte se data e përfundimit të saj u zhvendos një javë tjetër.

Rutherford aktualisht është në një vit bosh dhe planifikon të shkojë në universitet në shtator për të studiuar inxhinierinë kompjuterike. Edhe pse të dy prindërit e saj janë pilotë dhe ajo ka mësuar të fluturojë që në moshën 14-vjeçare, Rutherford nuk e mori licencën e saj të parë deri në vitin 2020.

Një nga synimet e saj kryesore për këtë sfidë, përveç thyerjes së rekordit të Waiz, ishte të siguronte shikueshmëri më të madhe për gratë në aviacion.

Vitin e kaluar, Rutherford foli për zhgënjimin e saj për faktin se vetëm 5.1% e pilotëve të linjave ajrore në mbarë globin janë gra, sipas shifrave nga Shoqata Ndërkombëtare e Pilotëve të Linjave Ajrore të Grave (ISA).

“[5%] është një numër kaq i vogël, duke pasur parasysh se është një karrierë ku në thelb paguhesh për të udhëtuar nëpër botë — padyshim që është punë, por është një karrierë e mahnitshme me mundësi të mahnitshme,” tha ajo për CNN.

Rutherford ka mbështetur dy organizata bamirësie në udhëtimin e saj: Girls Who Code, e cila ndihmon gratë e reja të hyjnë në shkencat kompjuterike dhe Dreams Soar, një organizatë jofitimprurëse e themeluar nga Waiz, që mbështet gratë dhe vajzat që të hyjnë në fushat STEM.

Ajo shpreson se udhëtimi i saj i profilit të lartë do të inkurajojë më shumë vajza dhe gra të reja që të mendojnë për një karrierë në aviacion.

“Është një gjë e lehtë për t’u thënë, por thjesht shkoni për të,” shtoi Rutherford. “Nëse nuk provoni të shihni se sa lart mund të fluturoni, atëherë nuk do ta dini kurrë.”

Avioni ultra i lehtë me dy vende ku ajo përfundoi udhëtimin u sigurua nga Shark Aero, një nga sponsorët e udhëtimit, me personalizime të tilla si një radio e dytë dhe një rezervuar shtesë karburanti në vendin ku zakonisht do të ulej sedilja e dytë e pasagjerit.

Aeroplani ka një shpejtësi optimale prej 140 nyjesh (rreth 160 mph), sipas faqes zyrtare të internetit të Rutherford Fly Zolo, dhe është i pajisur me një parashutë të integruar.