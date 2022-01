Meta flet për shkarkimin e tij nga Parlamenti: Farsë! Jemi në një moment delikatë

Presidenti i Republikës Ilir Meta foli nga Shkodra ditën e sotme për zgjedhjet e pjesshme që do të mbahen në 6 mars, por edhe për vendimin e parlamentit për shkarkimin e tij dhe vendimin që pritet të Gjykatës Kushtetuese.





“Lidhur me vendimin e parlamentit të shkarkuar pas zgjedhjeve të 25 prillit me farsën për shkarkimin e Presidentit jashtë gjithë afateve dhe jashtë gjithë logjikës së Kushtetutës vetëm se ka bërë një intervistë tek kolegu juaj, kaq mjafton për të pasur një atmosferë tepër optimiste dhe pozitive. Ne këtu do të jemi, në histori do të hyjë 2 marsi”, deklaroi Meta.

Duke folur për zgjedhjet, Meta u shpreh se jemi në një moment të rëndësishëm, përpara çeljeve të negociatave. “Shpresojmë të bashkëpunojmë me Maqedoninë e Veriut që të çelim negociatat me BE. Është një moment i rëndësishëm që të reflektojnë institucionet, media dhe shoqëria civile dhe njëkohësisht nga të gjithë qytetarët për procesin e votimit. Nuk ka shmangie të asnjë force politike, as të PS-së dhe as të PD-së, as LSI-së dhe asnjë force politike që përfaqësohet në Kuvendin aktual. Dhe aq më tepër është një mundësi për shoqërinë civile dhe grupet e interesit që të marrë pjesë. Mendoj të favorizuar janë qytetarët të cilët do të kenë në 6 mars të zgjedhin midis disa kandidatëve. Nuk e kishin mundësinë më 30 qershor. Përgjigje ka.Presidenti merr informacion nga Këshilli i Ministrave dhe nga KQZ. Ju e dini që nuk ka pasur informacione, dhe Presidenti bashkëpunoi sa u tha që nuk do kishte vendim tjetër përveç asaj që dha Gjykata Kushtetuese. Prisnim që të kishte zgjedhje kudo jo vetëm në 6 qytete. Mjafton që këtë mos jua mohojmë këtyre 6 bashkive.