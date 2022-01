Omikron si grip stinor/ A po vjen fundi i pandemisë në pranverë?

Omikron është kryefjala aktuale në mbarë globin. Varianti i ri i Koronavirus ka mbërthyer shumë vende si edhe Shqipërinë. Mjekët dhe ekspertët kanë zbuluar detaje të këtij mutacioni që ditët e para, duke zbardhur më shumë informacion rreth virusit.





Ndryshe nga Delta, duket se ky mutacion është më i lehtë, me simptoma më të thjeshta, të paktën kështu thonë ekspertët. Edhe në vendin tonë të shumta kanë qenë deklaratat që nënvizojnë se i përngjan më shumë gripit stinorë, si në simptoma, ashtu edhe në transmetueshmëri.

Më tej ekspertët shprehen se Omikron mund të shënojë me fundin e pandemisë në pranverë.

Skënder Brataj

Ditën e sotme kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, në një intervistë për News24 tha se ndryshe nga Delta, Omikron shfaqet 2-3 ditë pas infektimit. “Nëse Delta kishte 40-50% humbjen e shijes dhe nuhatjes, Omicroni e ka 10%. Omicroni ka bllokim hundësh e sekrecione, që ishin më të rralla te Delta. Omicroni është më i ngjashëm me gripin”, u shpreh ai. Brataj tha se me variantin Omicron, shifrat e infektimeve kanë arritur në rekord, ndërsa ndryshimi në krahasim me vitin e kaluar është se është ulur me rreth 50% numri i të shtruarve në spitale.

Genc Sulçebe

Në të njëjtën linjë ishte dhe imunologu Genc Sulçebe, ku pak ditë parë u shpreh se variani Omicron i koronavirusit nuk arrin deri në mushkëri, por prek vetëm zonën e fytit. Dy javë më parë i ftuar në një studio televizive, ai e krahasoi atë me gripin e zakonshëm. “Nga pikëpamja klinike temperatura, rrufa, dhimbjet e fytit janë të ngjashme me gripin e zakonshëm. Variantet e para shkaktonin dhimbje të forta në trup. Ky (Omikron) mesa duket ka shumë pak humbje shije dhe nuhatje dhe fokusohet në rrugët e sipërme të frymëmarrjes, nuk zbret poshtë në mushkëri. Është si gripi sezonal. Mund të diferencohet vetëm duke bërë analizën, tamponi i shpejtë apo molekular. Është kthyer në një grip të zakonshëm dhe trajtimi është si për gripin e zakonshëm. Nuk ka asnjë ndryshim, ne trajtojmë vetëm simptomat” u shpreh Sulçebe.

Ilir Alimehmeti

Edhe Ilir Alimehmeti i qëndron idesë se Omikron është vala e fundit akute e pandemisë. Sipas tij, ky variant nuk do të lërë njeri pa infektuar. “Si çdo maratonë xhiroja e fundit është me një sprint më të fortë dhe duket se ky sprinti është Omicron. Kjo është ajo vala që nuk do lerë njeri pa kapur dhe që ne shpresojmë që në fund të kësaj të jetë vendosur imuniteti kolektiv. Kalkulimet janë që në pranvere ne të kemi dalë nga faza akute e pandemisë dhe më pas të flasim për endemi”, u shpreh Ilir Alimehmeti, në një intervistë për News24

