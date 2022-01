Profecia e Bill Gates: Pandemia e ardhshme më vdekjeprurëse se Covid

Bill Gates është ndër personazhet që më së shumti ka folur për pandeminë, madje që shumë vite përpara se Covid të shpërthente. Këtë herë ai ka tronditur opinionin publik me një tjetër deklaratë të bërë.





Sipas një prej njerëzve më të pasur në botë, bota do të përballet me një tjetër virus, po aq ngjitës sa Covid, por me një shkallë vdekshmërie shumë më të lartë. Filantropisti u shpreh për mediat se Omicron dhe Delta ishin një ndër viruset më ngjitëse, por nuk do të jenë të vetmit.

Ai u kërkon vendeve të mëdha të kontribuojnë me miliarda dollarë për t’u përgatitur për epideminë e ardhshme globale. Ai shtoi rëndësinë e inovacionit për t’u përgatitur për një pandemi të ardhshme mund të jetë gjithashtu e dobishme në adresimin e problemeve ekzistuese shëndetësore globale, për shembull duke krijuar një vaksinë për HIV dhe vaksina më të mira për tuberkulozin dhe malarinë.

“Tani jetojmë në atë që unë mendoj se është një epokë epidemish dhe pandemish më të shpeshta dhe komplekse,” tha ai.