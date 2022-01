Shpërblimi 1 mijë euro për mjekët, vendimi i qeverisë: Do të përfitohet me seleksionim, ja si do të vlerësohen

Një strukturë e posaçme me përfaqësues nga disa institucione do të vlerësojë nivelin e riskut dhe ngarkesën e bluzave të bardha dhe do të hartojë çdo muaj listat e përfituesve që do të vijojnë të marrin krahas pagës edhe shpërblimin.





VENDIMI

Ndryshimet janë bërë në mbledhjen e fundit të qeverisë, ku ka kaluar për miratim edhe vendimi “Për dhënie shpërblimi për personelin mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë”.

Sipas kësaj nisme, lista e përfituesve dhe dokumentacioni justifikues miratohet bazuar në analizën e shkallës së ngarkesës së veprimtarisë dhe të riskut që mbart aktiviteti i strukturës shëndetësore e cila vlerësohet nga sekretariati.

Kjo strukturë e re, e cila do të nis nga puna këtë muaj, do të përbëhet nga 2 përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, 1 përfaqësues nga Instituti i Shëndetit Publik, 1 përfaqësues nga Operatori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor dhe një përfaqësues nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

SHPËRBLIMI

Përmes vendimit të miratuar në mars të 2020, personeli mjekësor, specialistët e shëndetit publik që merren me epidemiologjinë, infermierët dhe specialistët e shërbimit laboratorik të angazhuar në diagnostikimin dhe trajtimin mjekësor të personave të prekur me COVID-19 marrin çdo muaj një bonus në vlerën e 125 mijë lekëve.

Prej gati dy vitesh me shpërblim trajtohen edhe personeli mbështetës, i angazhuar në institucionet ku trajtohen pacientët e infektuar, por vlera e çekut për këtë kategori është 65 mijë lekë./Panorama