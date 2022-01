Genta Ismajli bëhet nënë për herë të parë!

Këngëtarja e mirënjohur, shqiptarja e Kosovës, Genta Ismajli ka pritur sot binjakët e saj një djalë edhe një vajzë. Ajo dhe partneri i saj Huseyin Usta janë kompletuar edhe më shumë.





Këngëtarja ka disa ditë që ka lindur, shkruajnë mediet kosovare, por dyshja ka preferuar që ta mbajë lajmin e ëmbël larg medieve.

Ndërkohë një ditë më parë Genta ka publikuar këngën e saj më të re “Bad Bitrch” në bashkëpunim me këngëtarët gjermanë Eko Fresh & Phat Crispy dhe xhirimet e klipit janë bërë teksa ajo ishte shtatzënë.

Genta këtë lajm e fshehu për shumë gjatë derisa para disa muajsh publikoi një video së bashku me Ashtu siç e do zakoni para ardhjes në jetë të binjakëve ata kanë organizuar një “baby shower” dhe Genta na ka qerasur me foto nga eventi, por pa treguar se cilët persona kanë qenë të ftuar në gëzimin e tyre të madh.

Artistja e ka “lëshuar dorën” dhe ka vendosur pas shumë kohësh që të bëjë publike momente nga ditët e saj të pritjes së ëmbël.

partnerin e saj ku dhe konfirmoi lajmin e bukur të shtatzënisë.