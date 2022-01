Kapet në “shtëpinë e barit” në Angli/ Media britanike: Shqiptarit i kërcënohet familja nga njeriu i rrezikshëm që e “punësoi” të ruante drogën





Një 39-vjeçar nga Shqipëria është arrestuar nga policia britanike, pasi u kap në një fermë kanabisi në Angli, por tani ai kërcënohet me familje nga njeriu i cili e punësoi të ruante drogën. Gjatë bastisjes së fermës së kanabisit, policia gjeti rreth 200 bimë të tilla me një vlerë prej 48,000 paundësh.

Shtëpia e barit ruhej nga shqiptari Agostin Deda i cili jetonte ilegalisht në Britani dhe ishte i zhytur në borxhe. Ai kishte emigruar drejt Britanisë së Madhe ashtu si shumë të tjerë duke u fshehur në anën e pasme të një kamioni, para se të rekrutohej për të punuar si kopshtar në fermën e kanabisit në Hull të Anglisë.

Deda është kërcënuar me familjen e tij në rast se do të largohej nga ambientet e fermës, teksa dy persona “të rrezikshëm” i erdhën teksa ai ishte në gjumë, shkruan “Hulldailymail”.

Kjo është dëshmia që ka dhënë vetë Deda për gjykatën angleze. 39-vjeçari fillimisht mohoi se merrej vetë me kanabisin, por më pas pranoi se ishte përfshirë në prodhimin e kanabisit. Për të hyrë me kamion në Britaninë e Madhe, Deda kishte paguar 22,000 paund