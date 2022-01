Lufta ndaj COVID-19/ Ramush Haradinaj, kundër masave të Albin Kurtit: Për papërgjegjësitë e veta, po u bie në qafë qytetarëve të Kosovës

Në menaxhimin e situatës nga koronavirusi qeveria e Albin Kurtit ka marrë masa duke shkurtuar punën edhe në restorante dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve.





Për këtëo masa ka reaguar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në “Facebook”, Haradinaj ai shkruan se është kundër këtyre masave dhe se Qeveria e Kosovës me keqmenaxhimin e situatës po u bie në qafë qytetarëve të vendit.

“Për papërgjegjësitë e veta dhe keqmenaxhimin e situatës me pandeminë, qeveria tani po u bie në qafë qytetarëve dhe gastronomëve duke kufizuar orarin e lëvizjes dhe mbylljen e hershme të gastronomisë. Këto masa tashmë nuk kanë asnjë efekt në parandalimin e përhapjes së virusit, siç edhe është dëshmuar”, shkruan ai.

Ai i ka bërë thirrje qeverisë që të jetë më e përgjegjshme përballë situatave të ndjeshme si pandemia, duke analizuar mirë masat e jo duke ndërmarrë veprime ad hoc.

“Prandaj jemi kundër masave të votuara dhe i bëjmë thirrje qeverisë që të jetë më e përgjegjshme përballë situatave të ndjeshme si pandemia, duke analizuar mirë masat, e jo duke ndërmarrë veprime ad hoc e ndëshkuese ndaj qytetarëve pa asnjë efekt në pengimin e përhapjes së virusit”, thotë ai.

Më herët qeveria e Republikës së Kosovës miratoi masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19. Pas shqyrtimit është miratuar vendimi për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19 sipas vlerësimit të situatës epidemiologjike në vend nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin e Shëndetësisë Publike. Me masat e reja kufizimi i qarkullimit të qytetarëve do të jetë nga ora 22:00 deri në ora 05:00.