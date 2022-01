‘’Mbrëmë piva kafe me Ronaldon’’: Ledjana ironizon Antonelen pas deklaratës së saj shokuese “Më ka ngacmuar Baloteli”

Para pak ditësh Antonela Berisha ishte e ftuar në emisionin “E Diell” ku rrëfeu disa sekrete pikante në lidhje me jetën e saj private. Ajo tregoi se shpesh e kanë ngacmuar figura të njohura, sidomos politikanët, por kësaj here ajo tregoi për një futbollist me famë botërore. Antonela tha se ajo ishte ngacmuar nga futbollisti i njohur italian Mario Baloteli.





“-Personazhi që më ka shprehur pëlqimin jo dashurinë është i njohur, Baloteli. E kam takuar në një lokal në Milano, futi shokë me më ngacmu. Bëmë muhabet nja dy minuta dhe më pas iku, më tha më pëlqen shumë, je e gjatë je e madhe kshu. Jo i thashë nuk është tipi im”, tregoi Antonela.

Kaq mjaftoi që në internet të vërshonin postimet tallëse apo ironizuese që thumbonin Antonelën.

Një video me këtë intervistë ka qarkulluar edhe në rrjetin social Tik-Tok, ku ka rënë në sy të ish-konkurrentes tjetër të “Për’puthen”, Ledjana Prenga. Madje ajo ka vendosur edhe ta komentojë në mënyrë ironike.

“Mbrëmë piva kafe me Ronaldon”,- ka ironizuar Ledjana.

Ledjana e ka shprehu ‘mospëlqimin’ për Antonelën edhe kur ajo ndodhej brenda shtëpisë së “Big Brother Vip”. Ajo ka komentuar në një postim në Instagram ku pyetej se kush do dëshironte të largohej nga shtëpia e “Big Brother VIP”. “Dihet” ka ironizuar ajo dhe të gjithë kanë menduar se sigurisht e ka për Antonelën.

Në dallim nga shumë ‘’armiqësi’’ që pamë të harroheshin jashtë programit “Për’puthen” Ledjana dhe Antonela vazhdojnë përsëri njësoj.