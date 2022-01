Përvjetori i vdekjes së Ibrahim Rugovës/ Balla: “Gandi i Ballkanit”! Me udhëheqësinë e tij të mençur i dha pavarësinë dhe ngriti shtetin demokratik të Kosovës

Sot shënohet 16-vjetori i vdekjes së ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova.





Me një postim në Facebook, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taluant Balla shkruan se udhëheqësia e tij e mençur ka meritën historike në pavarësimin dhe ngritjen e shtetit demokratik të Kosovës, me orientimin e palëkundur të integrimeve në BE dhe NATO, në mirënjohje dhe koordinim të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Sot kujtojmë “Gandin e Ballkanit”, shqiptarin e madh, Presidentin historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Udhëheqësia e tij e mençur ka meritën historike në pavarësimin dhe ngritjen e shtetit demokratik të Kosovës, me orientimin e palëkundur të integrimeve në BE dhe NATO, në mirënjohje dhe koordinim të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.”- shkruan ai.