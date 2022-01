Salianji, mesazh demokratëve në Devoll: Kemi zgjedhur të ardhmen, jo ofiqe tarafesh të ngushta

Drejtuesi politik i qarkut të Korçës në Partinë Demokratike, Ervin Salianji deklaron se demokratët kanë zgjedhur të ardhmen.





Salianji ka postuar disa foto gjatë takimit me demokratët e Devollit, duke u shprehur se zotimi është se gjithkujt do t’i jepet mundësi dhe jo ofiqe tarafesh të ngushta.

MESAZHI

Devoll.

Si shumë prej demokratëve të tjerë e kemi nisur nga zero dhe e di si është rrugetimi brenda partisë, i di hilet, padrejtësitë dhe mungesën e meritës! Bashkë kemi zgjedhur të ardhmen dhe së bashku do ti shtrijmë dorën kujtdo që ka kontribut, zotimi është se gjithkujt do ti jepen mundësi dhe jo ofiqe tarafesh të ngushta