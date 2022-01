“A duhet të vijojnë pensionistët që punojnë të paguajnë kontribute?” Rama tjetër pyetje për Këshillimin Kombëtar

Edi Rama ka vijuar edhe ditën e sotme me pyetjet që hedh tek Këshillimi Kombëtar. Ashtu si deklaroi ditë më parë, kreu i qeverisë do të përfshijë edhe qytetarët në temat dhe vendimet që do të merren. Pyetja numër 4 këtë herë lidhjet me pensionistët. Qytetarët pyeten nëse pensionistët që punojnë ende duhet të vijojnë të paguajnë kontribute shoqërore, apo jo. Më tej Rama bën me dije se deri më tani 16.544 bashkëqytetarë kanë plotësuar pyetësorin online që në 24 orët e para





Statusi i Ramës

KËSHILLIMI KOMBËTAR / PYETJA 4

Me falenderimin e madh për 16.544 bashkëqytetarët e bashkëqytetaret, kudo ndodhen, që janë përfshirë deri mbrëmë në Këshillimin Kombëtar, duke e plotësuar pyetësorin online qysh në 24 orët e para, ju ftoj të gjithëve të bëheni pjesë e këtij kuvendimi popullor për çështje me rëndësi strategjike për Shtëpinë tonë Shqipërinë

