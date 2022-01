Nga maltezi që mori pasaportën shqiptare, tek kleriku 45-vjeçar që merr sot detyrën/ Kush kanë janë Arqipeshkvitë e Tiranës ndër vite

Mbahet sot mesha e shenjtë e hyrjes se Arqipeshkvit të ri Imzot, Arjan Dodaj. Ky i fundit do të marrë detyrën si Arqipeshkvi i ri i Tiranës dhe i Durrësit, që iu besua nga Papa Françesku, ndërkohë që besimtarët kremtojnë sot fillimin e shërbimit baritor të imzotit. Arqipeshkvit në vendin tonë kanë pasur një rol të rëndësishëm, duke përçuar shpesh edhe mesazhe të rëndësishme. Por kush janë tre klerikët e njohur që kanë drejtuar Kryedioqezës Mitropolitane Tiranë-Durrës ndër vite si dhe misioni i tyre në fe, por jo vetëm.





Imzot George Frendo

Geoger Frendo lindi në Maltë më 4 prill 1946. Në vitin 2006 Papa Benedikti XVI emëroi Frendon ipeshkëv ndihmës të Tiranës-Durrës në Shqipëri me selinë titullare të Buthrotum. Ai u shugurua më 23 shtator 2006 nga Rrok Kola Mirdita, Kryepeshkopi i Tiranë-Durrësit dhe i bashkëshguruar nga Nunci Apostolik John Bulaitis dhe Kryepeshkopi Joseph Mercieca i Maltës. Më 16 nëntor Papa Françesku emëroi peshkopin Frendo si Kryepeshkop të Tiranë-Durrës në Shqipëri. Më 20 prill 2018, George Frendo mori nënshtetësinë shqiptare.Imzot George Frendo ka shërbyer prej shumë vitesh në Shqipëri. Ka pasur një zell dhe pasion baritor për vendin tonë dhe popullin tonë të tillë që është bërë shpesh pikë referimi për të varfërit dhe për ata që kishin nevojë qoftë si famullitar në Durrës e më pas si Ipeshkëv Ndihmës dhe famullitar i Katedrales së shën Palit në Tiranë. Me një përgatitje teologjike dhe juridike të fortë, Imzot Frendo ka mbuluar detyra të rëndësishme në Dioqezën e Tiranë-Durrësit, por edhe në brendësi të Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë. Njohës shumë i mirë i gjuhës shqipe, ka qenë ndër kujdesuesit dhe përthyesit e disa teksteve liturgjikë në gjuhën shqipe e në mënyrë të veçantë i mesharit të ri shqip.

Imzot Rrok Mirdita

Ka lindur më 28 shtator 1939, Klezna, Mali i Zi. Nderroi Jete me 7 dhjetor 2015 në Tiranë pas një Hemoragjie Cerebrale. Ai u shugurua prift më 2 korrik, 1965, dhe ishte prift i një famullie shqiptare në Bronx, Neë York, Shtetet e Bashkuara. Më 25 dhjetor, 1992, ai u emërua kryepeshkop i Kryedioqezës Durrës-Tiranë dhe u shugurua më 25 prill, 1993, nga Papa Gjon Pali II. Ndahet nga jeta më 7 dhjetor 2015.Më 25 dhjetor 1992, në moshën 53-vjeçare, u emërua kryepeshkop i Tiranës-Durrës dhe u shugurua më 25 prill 1993 nga Papa Gjon Pali II dhe kardinalët Camillo Ruini dhe Jozef Tomko, së bashku me tre peshkopë të tjerë (Zef Simoni, Frano Illia dhe Robert Ashta. ) gjatë vizitës baritore të Papës në Shqipëri. Mirdita ishte Kryetare e Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë dhe Kryetare e Caritas-it Shqiptar. Me iniciativën e tij u ndërtua Katedralja e Shën Palit në Tiranë. Arkitektura e saj trekëndore, sipas idesë së kryepeshkopit, simbolizon bashkëjetesën e Islamit, Ortodoksisë Lindore dhe Katolicizmit në Shqipëri. Mesha e parë e shenjtë në katedralen e re u kremtua nga kardinali Angelo Sodano, Sekretari i Shtetit i Vatikanit dhe Kryepeshkopi Mirditë më 27 janar 2002. Shtëpia e Kryepeshkopit u ndërtua pranë katedrales ortodokse lindore dhe në Krishtlindje 1999, Mirdita dhe Arqipeshkvia Ortodokse Lindore. Anastasi (Anastas) përshëndeti famullitarët së bashku

Imzot Arjan Dodaj

Kryepeshkopi Arjan Dodaj lindi më 21 janar 1977 në Laç-Kurbin. Pas përfundimit të studimeve në Shqipëri, në vitin 1993 emigroi në Itali, në Cuneo. Në vitin 1997 ai kërkoi të pranohej në Vëllazërinë Priftërore të Djemve të Kryqit, Komuniteti Casa di Maria, me qendër në Romë. Ai studioi Filozofi dhe Teologji në përgatitje për priftërinë në Athenaeum Papnor Regina Apostolorum, duke marrë një Baçalaureate. U shugurua meshtar më 11 maj 2003 nga Papa Gjon Pali II, në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe u inkardinua në Dioqezën e Romës, si anëtar i Vëllazërisë meshtarake të Bijve të Kryqit. Në vitin 2017, ai u transferua në Kryedioqezën Metropolitane Tiranë-Durrës. Me 9 prill 2020 Papa Françesku e ka emëruar Ipeshkëv Ndihmës të Arqidioqezës Tiranë-Durrës duke i dhënë selinë titullare të Lestronës. Është shuguruar Ipeshkëv me 15 shtator në Katedralen e “ Shën Palit” në Tiranë. Në Konferencën Ipeshkvore të Shqipërisë është President i Komisionit për Ekumenizmin dhe Dialogun Ndërfetar, Përgjegjës Kombëtar për Formimin e Klerit dhe Baritoren Thirrore.