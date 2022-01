Zgjedhjet e pjesshme vendore/ Partia Socialiste në Dibër propozon 6 kandidatë për kryetar bashkie

Partia Socialiste e Dibrës propozon gjashtë kandidatë për kryetar bashkie në zgjedhjet e pjesshme vendore. Në asamblenë e Partisw Socialiste tw zhvilluar ditën e sotme janë propozuar emrat e Agron Cerrit, kryetari i PS-së për Dibrën; Alma Selamit, mësuese në këtë qytet; Agron Carës, drejtor në bashki dhe kryetar i PS NJA Peshkopi; Arben Keshit, ish-kandidat për deputet; Shkëlqim Murrës, kryetari aktual i Bashkisë Dibër dhe Sokol Sava, kryetar i Këshillit Bashkiak Dibër.





Emrat e propozuar do t’i dërgohen Kryesisë së PSSH-së për miratim. Burime pranë strukturave të PS-së Dibër bëjnë me dije se kryesia ka të drejtë të shqyrtojë dhe miratojë si kandidat të mundshëm edhe persona të tjerë. Në Bashkinë Dibër do të mbahen zgjedhjet e parakohshme, pasi ish-kryetari Dionis Imeri kandidoi për deputet, por nuk fitoi.