Debati/ Prapaskenat e sherrit të Arbana Osmanit dhe Fjoralba Ponarit

Vizita e Fjoralba Ponari në Big Brother është shoqëruar me mjaft polemika. E ftuar për Einxhel, mikeshën e saj, moderatorja e Portokalli i dha përpara se të ndahej me të edhe një këshillë; ”Shijoje lidhjen me Dagz, por mos harro lojën”. Duket se kjo fjali ka sjellë edhe reagimin e Arbanës, duke u shprehur se nuk lejohet të japësh informacion nga jashtë dhe se për këtë fakt do të ketë penalizime. Megjithatë kjo çështje nuk ka mbetur me kaq. Bëhet me dije se pas spektaklit, dy prezantueset kanë pasur një tjetër përballje, duke vijuar atë çfarë lanë në mes gjatë spektaklit. Portalet flasin për një debat mes Arbanës dhe Fjoralbës, pikërisht për këtë ndodhi.





Moderatorja e Big Brother i ka kërkuar llogari për gjestin si dhe i ka thënë se në këtë mënyrë ka dëmtuar lojën e mikeshës së saj.Kjo gjë komentua në rrjet si një veprim i nxituar nga ana e Arbanës, duke qenë se Fjoralba nuk dha asnjë informacion nga jashtë, aq më tepër në një moment që Elgit Doda kishte biseduar në vesh me Donaldin pa u shqetësuar nga askush.Por duket se nuk ka mbaruar këtu, burime pranë produksionit të BB VIP bëjnë me dije për Kryefjala.com se ditën e sotme ka shpërthyer një debat i ashpër mes Fjoralbës dhe Arbanës në ambientet e TCH.

Arbana është shprehur se Fjoralba i ka dhënë informacion nga jashtë duke e trajtuar Einxhel si një lojtare të dobët,ndonse moderatorja e Portokalli është shprehur se nuk tha asgjë që mund të ndikonte në lojën e saj.“Nëse do ti thoja që s’më pëlqen Dagz, kjo do të ndikonte në lojë”- i ka thënë Fjoralba Arbanës, e cila këtë e ka quajtur si një opinion dhe jo ndikim.Që në fakt po ta mendosh thellë ky është një super ndikim nëse do të ndodhte, por Fjoralba nuk e ka thënë dicka të tillë në momentin që arrin të kuptojë se shoqja e saj e dashuruar.

Ndonese lart e poshtë po përflitet se debati është mbyllur me falje nga ana e Fjoralbës kundrejt Arbanës, kjo nuk është aspak e vërtetë! Të njëjtat burime bëjnë me dije se Fjoralba i ka qëndruar deri në fund mendimit të saj duke mos hezituar asnjë moment së treguari se asgjë nuk ishte ashtu sic u transformua nga Arbana!Madje Fjoralba i ka kërkuar Arbanës që produksioni e veçanërisht ajo tu kërkojë falje për mungesë etike profesionale, ku dhe është shprehur se nuk i ka kthyer përgjigje vetëm për të mos i ulur prestigjin si zonjë shtëpie.