Po tentonin të kalonin në vendet e BE-së, kapen në malin e Moravës 30 emigrantë sirianë dhe palestinezë

30 emigrantë të paligjshëm janë kapur në Malin e Moravës, gjatë patrullimeve të policisë kufitare dhe asaj Frontex. Mësohet se emigrantët janë të gjithë të gjinisë mashkullore, mes tyre edhe disa minorenë, sirianë dhe palestinezë.





Ndonëse në temperatura nën 0 gradë, sërish ata marrin rrugën për të kaluar drejt vendeve të BE. Sipas informacioneve ata kanë ecur në këmbë prej kufirit të gjelbër, dhe gjatë shtegut të ndjekur kanë mbërritur në Malin e Moravës, raporton korrespondenti i Panorama.al në Korçë. Gjatë ndalimit të tyre, është bërë edhe kontrolli mjekësor, ku veç lodhjes dhe të ftohtit, asnjëri prej emigrantëve nuk ka dëmtime të tjera.

NJOFTIMI I POLICISE

Gjatë patrullimeve të policisë kufitare dhe asaj Frontex, u kapën në malin e Moravës rreth 30 emigrantë të paligjshëm. Sipas informacioneve ata kanë ecur në këmbë prej kufirit të gjelbër, dhe gjatë shtegut të ndjekur kanë mbërritur në Malin e Moravës. Mësohet se të huajt janë të gjithë të gjinisë mashkullore, mes tyre edhe disa minorenë, sirianë dhe palestinezë. Edhe pse në temperatura nën 0 gradë, sërish ata marrin rrugën për të kaluar drejt vendeve të BE. Gjatë ndalimit të tyre, është bërë edhe kontrolli mjekësor, ku veç lodhjes dhe të ftohtit, asnjëri prej emigrantëve nuk ka dëmtime të tjera. Ata do të drejtohen drejt drejtorisë vendore e më pas do të vijohet me procedurat.