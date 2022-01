“Unë nuk jam ndryshe”/ Kryeministrja e Zelandës së Re anulon dasmën e saj pas shtimit të rasteve me Covid

Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern ka njoftuar masa të reja, pas shtimit të rasteve me Covid. Duket se masat e reja do të prekin edhe vetë Ardern, e cila ka anuluar dasmën e saj. Sipas BBC Ardern u konfirmoi gazetarëve të dielën se dasma e saj me drejtuesin e televizionit Clarke Gayford nuk do të bëhej.





“Unë nuk jam ndryshe nga, guxoj ta them, mijëra të tjerë të Zelandës së Re që kanë pasur ndikime shumë më shkatërruese të ndjera nga pandemia, gjëja më e rëndë e të cilave është paaftësia për të qenë me një të dashur ndonjëherë kur ata janë të sëmurë rëndë.” Tha Andern, sipas të cilës kufizimet e reja hyjnë në fuqi në mesnatën e së dielës me orën lokale (11:00 GMT).