Video/ Momenti kur dy policë dhunojnë një 14-vjeçare

Dy policë dhunojnë një 14-vjeçare në Ostenda. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së premtes së kaluar, ndërsa është bërë me dije tashmë. Në videon që ilustrohet në vijim, shihen dy policë duke imobilizuar vajzën në tokë, ndërsa njëri prej tyre e godet me shuplakë dhe grushte.





Sipas shefit të policisë Philip Kersteker, arrestimi i 14-vjeçares lidhet me “çëshjte familjare”. Mirëpo, për faktin se 14-vjeçarja është e mitur, ai tha se nuk do të hyjë në detaje, ndërsa theksoi se do të hetohen si pamjet që po bëjnë xhiron e rrjetit edhe ato që kanë regjistruar kamerat e policisë.