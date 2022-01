Vizita e Erdogan në Shqipëri/ Mediat greke: Rama mosmirënjohës! Të mos harrojë se kush ia mbron hapësirën ajrore

Vizita e presidentit turk, Rexhep Tajip Erdogan në Shqipëri ka tërhequr jo pak vëmendjen e mediave greke.





Në një analizë të gjatë protothema.gr ka sjellë argumente të cilat duket se janë kundër Turqisë, ndërsa nga ana tjetër i kujton Shqipërisë të gjitha rastet kur autoritetet greke duket se kanë ndërhyrë në pikat kufitare në raste emergjencash, si zjarresh etj…

Fillimisht është ndalur tek kritikat që ka marrë kryeministri Edi Rama gjatë këtij takimi me Erdogan.

Media greke kujton rastin e Presidentit të Republikës Ilir Meta,i cili kritikoi kryeministrin Rama pasi vizita përkoi me përvjetorin e vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.

Çfarë kërkoi Edi Rama gjatë vizitës së Erdogan?

Dy gjëra kryesore që kryeministri shqiptar kërkoi gjatë kësaj vizite, e para ishte mbështetja e dikujt jashtë vendit, pasi ai vetë nuk ka një bazë të fortë përtej kufijve shqiptarë dhe presionin përmes Turqisë për rrugën drejt BE. Shumica e shqiptarëve janë të orientuar drejt perëndimit dhe jo mbetjeve të së shkuarës, shkruan më tej media greke, ndërsa thekson: Si përfundim, sa e suksesshme ishte kjo vizitë kur Erdogan direkt i kërkoi Ramës që t’i përgjigjej pozitivisht ndjeshmërisë së Turqisë për të çmontuar bërthamat e organizatës së Fethullah Gylenit dhe për t’i dorëzuar Turqisë liderët e saj!?

Një tjetër aspekt ku ndalet ky shkrim është mosmirënjohja shqiptare. Sipas medias greke ka një mosmirënjohje nga ana e autoriteteve, ndërsa shkruan: Erdogan i dorëzoi familjeve të dëmtuara nga tërmeti në 2019 çelësat e shtëpitë e reja të financuara nga vendi i tij. Investimet turke në Shqipëri vlerësohen me 3.5 miliardë dollar, me më shumë se 600 kompani turke që operojnë në vend.

Por nëse bëjmë krahasime me prezencën e shqiptarëve në vendin tonë prej më shumë se 30 vitesh dhe shumat që ata dërgojnë në Shqipëri, krahasimet do të jenë në favor të Greqisë.

Është e drejta e Edi Ramës që të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me Turqinë dhe këdo, por nuk duhet të harrojë se kush mbron hapësirën ajrore të Shqipërisë , kush shuan zjarret çdo verë në vendin dhe spitalet e cilit shtet presin qindra pacientë shqiptarë.

Por një tjetër është çështje është e dhe kufiri. Siç e kemi theksuar shumë herë, kufiri greko-shqiptar është pothuajse i pambrojtur. Patrullat kufitare nuk mjaftojnë. Si rezultat, shqiptarët janë frikësuar. Pranverën e kaluar, rojet kufitare të vendosura në malin Morgana, që ndan thuajse në mes të linjës seropozitive Greqi-Shqipëri, (rreth gjysma është territor grek dhe pjesa tjetër shqiptare) një fabrikë paketimi dhjetëra metra brenda territorit të vendit tonë.

Problemi kryesor është kufiri i pambrojtur greko-shqiptar

Si do të reagonte Tajip Erdogan, nëse vendi i tij kufizohej me Shqipërinë, nëse “vëllezërit e tij shqiptarë” do të hynin ilegalisht në Turqi, do të mblidhnin bimë të rralla dhe do të ndërtonin fabrika paketimi?

Fatkeqësisht në vitin 2009 qeveria e atëhershme e Kostas Karamanlis mbylli të gjitha postat ushtarake në kufirin greko-shqiptar. Në vitin 2015, ministri i atëhershëm i Mbrojtjes Kombëtare Panos Kammenos kishte premtuar se deri në fund të vitit (2015) do të rihapen të gjitha postat e kufirit greko-shqiptar.

Deri më sot, askush nuk është rihapur. Të paktën posta e Kastanianit (e cila ka funksionuar vazhdimisht që nga viti 1921) dhe është në një pozicion kyç, mund të menaxhohej sërish. Godinat e postave të vendosura në zonën e shpronësuar nga shteti kanë nevojë për disa riparime të vogla pasi ato janë të braktisura prej rreth një dekade.

Sigurisht që prioriteti kryesor i vendit tonë duhet të jenë kufijtë lindorë. Për më tepër, ne kemi shkruar vazhdimisht artikuj mbi këtë temë. Dhe sigurisht jo sepse vendi ynë është në rrezik nga Shqipëria. Por për rastet e vrasjeve , rrahje , grabitjet e shtëpive, shkatërrimi i florës së rrallë të maleve të Epirit e shumë të tjera, do të shumëfishohen me pasoja të panjohura për fshatrat tona të thella dhe banorët e tyre heroikë…, përfundon më tej artikulli.